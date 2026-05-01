Chambord en mode travaux pour le printemps

Ce printemps, les citoyens de Chambord verront bientôt se concrétiser deux projets attendus : la reconstruction d’une portion des trottoirs de la rue Principale et la réouverture du terrain de tennis.

La première phase de reconstruction d’une portion des trottoirs de la rue Principale pourra finalement aller de l’avant. Rappelons que l’an dernier, à la suite de l’appel d’offres, les élus avaient choisi de reporter le projet à cette année, puisque les coûts estimés dépassaient 600 000 $, excédant ainsi le budget prévu.

La patience a porté fruit. « Pour le deuxième appel d’offres, on avait trois soumissionnaires. Le plus bas est sorti à 314 800 $, ce qui correspond beaucoup mieux à nos estimations », mentionne le maire Luc Chiasson.

« On a pris une bonne décision de retarder le tout. Ça fait en sorte qu’on revient avec quelque chose de plus raisonnable et plus supportable pour les contribuables de Chambord », ajoute-t-il.

Les travaux devraient débuter à la fin du mois de mai. La portion visée s’étend de la mairie jusqu’à la voie ferrée, sur une distance d’environ 530 mètres. Comme il s’agit d’une route régionale, une signalisation sera mise en place.

Le maire précise qu’il n’est pas prévu de fermer complètement la route et que la circulation devrait demeurer fluide.

Les trottoirs actuels sur la rue Principale ont besoin d’être remis à niveau. « Ils ne sont pas assez larges et ne répondent pas aux normes. En plus, ils sont irréguliers. Lors de l’élaboration du plan Municipalité amie des aînés, cet enjeu avait été identifié comme un élément à corriger. Le projet faisait déjà partie de notre plan triennal d’immobilisations. L’obtention d’une aide financière nous a permis d’en accélérer la réalisation. »

« On fait une section cette année qui va nous permettre pour les années futures à compléter la reconstruction des trottoirs sur la rue Principale. »

Le projet bénéficie d’une subvention de 100 000 $ de la part du gouvernement du Québec.

Réouverture du terrain de tennis

La réouverture du terrain de tennis approche. L’an dernier, des travaux ont été réalisés sur la surface vieillissante, notamment l’excavation du terrain. Une fois le dégel terminé, l’entrepreneur pourra reprendre le chantier afin d’asphalter la nouvelle surface. Le lignage sera ensuite effectué.

L’infrastructure devrait être disponible à nouveau pour les citoyens lors de la période estivale.

Le projet, bénéficiant d’une aide financière du gouvernement du Québec, figurait aussi au plan triennal d’immobilisations, au coût total de 143 000 $.