La Cité étudiante de Roberval déploie un plan de sensibilisation

La Cité étudiante de Roberval n’échappe pas à la popularité grandissante du vapotage chez les jeunes. Selon des données rapportées par Radio-Canada, un élève sur trois de l’établissement secondaire vapote, l’âge moyen de ces élèves est de 13 ans et, en secondaire quatre, la proportion de jeunes qui utilisent la vapoteuse y est même plus élevée qu’ailleurs au Québec.

Devant cette réalité, l’école secondaire a présenté mercredi son Plan génération sans fumée, devenant ainsi la troisième du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets à adopter cette initiative.

Dévoilé devant l’ensemble des élèves, le plan s’articulait autour du thème « Respire de tout ton être, pour la Terre, pour la vie ». L’objectif est de sensibiliser les jeunes non seulement aux dangers du vapotage pour la santé et aux risques de dépendance, mais aussi aux impacts environnementaux liés à l’utilisation des vapoteuses.

L’établissement souhaite intégrer ce projet dans toutes les sphères de la vie scolaire et encourager une continuité entre l’école et la maison afin de renforcer le message de prévention. À l’échelle provinciale, environ 120 écoles appliquent déjà le Plan génération sans fumée.