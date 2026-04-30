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Le CIUSSS régional veut mieux orienter les patients dans les CLSC

Émile Boudreau
Le 30 avril 2026 — Modifié à 08 h 51 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À la suite de son conseil d’administration d’établissement tenu mercredi soir, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est engagé à adapter davantage ses services aux besoins de la population au cours des prochains mois, rapporte Radio-Canada.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de garantir une meilleure prise en charge des patients par les centres locaux de services communautaires (CLSC). Concrètement, le CIUSSS régional prévoit mettre en place une nouvelle procédure visant à mieux cibler les besoins des personnes qui se présentent dans ces installations.

Un projet pilote est d'ailleurs déjà en cours sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, faisant du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean le premier au Québec à implanter, dans les CLSC, un filtre de pertinence identique à celui utilisé par le Guichet d’accès à la première ligne.

Selon l’organisation, ce type de triage favoriserait une réponse plus rapide mieux adaptée aux besoins réels des usagers. Un patient ne serait donc pas automatiquement dirigé vers un médecin si son état de santé ne le requiert pas. Il pourrait plutôt être orienté vers un autre professionnel de la santé. Le CIUSSS espère que cette approche contribuera à briser les silos qui peuvent exister entre les différents partenaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour le moment, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean n’envisage pas de prolonger les heures d’ouverture des 13 CLSC sur son territoire au-delà des heures régulières, du lundi au vendredi. L’organisation précise toutefois que cette option pourrait être étudiée dans l’avenir.

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