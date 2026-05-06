Yanick Baillargeon quitte la présidence de l’organisation

Le président de l’Alliance des communautés forestières (ACF), Yanick Baillargeon, quittera ses fonctions à la tête de l’organisation le 12 juin prochain, à la fin de son mandat. L’annonce a été faite par l’élu lui‑même dans une publication sur Facebook.

Préfet de la MRC du Domaine‑du‑Roy, Yanick Baillargeon dirige l’ACF depuis 2022. Il a toutefois assuré qu’il demeurera impliqué au sein de l’organisation à titre d’administrateur et qu’il accompagnera la personne qui lui succédera à la présidence.

« Est-ce que j’abandonne? Absolument pas. Je fais un choix : celui de passer à l’action autrement, tout en demeurant pleinement engagé et solidaire de l’organisation et des communautés forestières. », a expliqué le préfet.

L’engagement de Yanick Baillargeon envers l’Alliance des communautés forestières remonte à la fondation de l’organisme en 2014, alors connu sous le nom d’Alliance forêt boréale. À l’époque, il siégeait comme conseiller municipal à La Doré.

Trois ans plus tard, en 2017, il est devenu administrateur au sein de l’organisation, qui regroupe des élus et des travailleurs issus des communautés forestières du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, de la Côte‑Nord et de la Haute‑Mauricie.

Dans sa publication, le préfet souligne également sa déception face à l’abandon, en septembre dernier, du projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier par le gouvernement caquiste. Cette réforme avait suscité une vive controverse, notamment auprès des communautés autochtones.

« Nous avons créé un lien direct avec le ministère. Nous avons forcé des tables de réflexion. Nous avons proposé des solutions. Nous avons contribué à une réforme du régime forestier attendue depuis des années. Et nos demandes étaient là. Noir sur blanc. Puis tout a été écarté. Malgré ça, on avance. Parce que certaines de nos idées se retrouvent aujourd’hui dans le projet de loi 11. », écrit-il dans sa publication Facebook.

Rappelons que ce projet de loi vise notamment à assouplir le cadre réglementaire de l’industrie forestière, à réduire les coûts d’approvisionnement et à améliorer la compétitivité des scieries québécoises.

Aucune indication n’a encore été donnée quant à l’identité de la personne qui succédera à Yanick Baillargeon à la présidence de l’Alliance des communautés forestières.