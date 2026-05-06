SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 06 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 25 s

Alliance des communautés forestières

Yanick Baillargeon quitte la présidence de l’organisation

Émile Boudreau
Le 06 mai 2026 — Modifié à 07 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le président de l’Alliance des communautés forestières (ACF), Yanick Baillargeon, quittera ses fonctions à la tête de l’organisation le 12 juin prochain, à la fin de son mandat. L’annonce a été faite par l’élu lui‑même dans une publication sur Facebook.

Préfet de la MRC du DomaineduRoy, Yanick Baillargeon dirige l’ACF depuis 2022. Il a toutefois assuré qu’il demeurera impliqué au sein de l’organisation à titre d’administrateur et qu’il accompagnera la personne qui lui succédera à la présidence.

« Est-ce que j’abandonne? Absolument pas. Je fais un choix : celui de passer à l’action autrement, tout en demeurant pleinement engagé et solidaire de l’organisation et des communautés forestières. », a expliqué le préfet.

L’engagement de Yanick Baillargeon envers l’Alliance des communautés forestières remonte à la fondation de l’organisme en 2014, alors connu sous le nom d’Alliance forêt boréale. À l’époque, il siégeait comme conseiller municipal à La Doré.

Trois ans plus tard, en 2017, il est devenu administrateur au sein de l’organisation, qui regroupe des élus et des travailleurs issus des communautés forestières du Saguenay–LacSaintJean, de la CôteNord et de la HauteMauricie.

Dans sa publication, le préfet souligne également sa déception face à l’abandon, en septembre dernier, du projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier par le gouvernement caquiste. Cette réforme avait suscité une vive controverse, notamment auprès des communautés autochtones.

« Nous avons créé un lien direct avec le ministère. Nous avons forcé des tables de réflexion. Nous avons proposé des solutions. Nous avons contribué à une réforme du régime forestier attendue depuis des années. Et nos demandes étaient là. Noir sur blanc. Puis tout a été écarté. Malgré ça, on avance. Parce que certaines de nos idées se retrouvent aujourd’hui dans le projet de loi 11. », écrit-il dans sa publication Facebook.

Rappelons que ce projet de loi vise notamment à assouplir le cadre réglementaire de l’industrie forestière, à réduire les coûts d’approvisionnement et à améliorer la compétitivité des scieries québécoises.

Aucune indication n’a encore été donnée quant à l’identité de la personne qui succédera à Yanick Baillargeon à la présidence de l’Alliance des communautés forestières.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Tragédie de Saint-Jean-Vianney : une quête à la reconnaissance
Publié hier à 13h00

Tragédie de Saint-Jean-Vianney : une quête à la reconnaissance

Le 4 mai 1971 en soirée, la municipalité de Saint-Jean-Vianney vivait sa plus grande tragédie. Vers 22h50, la terre sous le village cède : c’est le fameux glissement de terrain. 55 ans jour pour jour, plusieurs se sont rassemblés autour du site pour honorer la mémoire de ceux qui ont péri durant le glissement de terrain. Rappelons que la ...

LIRE LA SUITE

Louise Arbour sera la prochaine gouverneure générale du Canada
Publié hier à 11h30

Louise Arbour sera la prochaine gouverneure générale du Canada

L’ancienne juge de la Cour suprême du Canada Louise Arbour a été choisie pour devenir la prochaine gouverneure générale du pays. Âgée de 79 ans, la Québécoise sera la 31e personne à occuper cette fonction et la sixième femme à représenter la Couronne britannique au Canada. Figure importante du droit national et international, Louise Arbour a ...

LIRE LA SUITE

Santé Canada autorise une deuxième version générique d’Ozempic
Publié hier à 11h00

Santé Canada autorise une deuxième version générique d’Ozempic

Le 1er mai, Santé Canada a homologué une deuxième injection de sémaglutide générique, équivalente au médicament de marque Ozempic. La demande avait été déposée par Apotex, une société canadienne spécialisée dans la fabrication et la distribution de médicaments. Selon Santé Canada, l’examen des données soumises par l’entreprise qui ont démontré ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES