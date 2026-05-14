Nouveau défi pour Alexandre Gauthier

Le conseil d’administration provisoire de la nouvelle Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh a annoncé, il y a quelques jours, la nomination d’Alexandre Gauthier au poste de directeur général du nouvel organisme en activité depuis le 1er avril dernier.

« Il s’agit d’une étape importante dans la mise sur pied du nouvel organisme à but non lucratif. Je demeure convaincu qu’Alexandre Gauthier possède les compétences, l’expérience et la vision nécessaires pour relever ce défi et assurer le déploiement de cette nouvelle structure porteuse pour la communauté », souligne le chef des Pekuakamiulnuatsh, Jonathan Germain.

La nouvelle gouvernance économique offrira un accompagnement aux entreprises et soutiendra le conseil dans les dossiers liés au développement économique de la communauté.

Plus de 15 ans en développement économique

Actif dans le milieu du développement économique de Mashteuiatsh depuis plus de 15 ans, Alexandre Gauthier a d’abord participé à la réalisation de projets de minicentrales hydroélectriques avant de joindre Développement Piekuakami Ilnuatsh en 2016, à titre de directeur du développement des affaires et des communications.

Le nouveau directeur général connaît également bien le milieu des communications. Au début de sa carrière, il a travaillé comme journaliste à L’Étoile du Lac et animateur du matin à la station radiophonique CHRL.

Porte d’entrée des entrepreneurs

« Présentement, nous représentons la porte d’entrée des entrepreneurs. Depuis le 1er avril, nous accueillons les gens qui ont des projets d’affaires et nous les dirigeons, selon leurs besoins, vers la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador », explique Alexandre Gauthier.

La Commission offre un accompagnement complet aux promoteurs. Les dossiers font ensuite l’objet d’un suivi afin d’assurer leur progression. « Il ne faut pas qu’un dossier tombe entre deux craques de divan », résume-t-il.

Une autre partie du travail du nouveau DG consiste à mettre en place la structure même de la Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh. « Il faudra tout bâtir : concevoir un logo, développer une image de marque, trouver un autre nom et procéder à l’embauche du personnel. Les prochains mois serviront au montage de l’OBNL », mentionne-t-il.

Lorsque la structure atteindra sa pleine capacité, entre 12 et 14 personnes travailleront au sein de la Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh.

Conseil d’administration à former

D’autres étapes importantes devraient franchir les prochains mois, notamment avec la nomination des membres du premier conseil d’administration.

Le bureau temporaire du nouvel organisme occupe actuellement des locaux de Développement Piekuakami Ilnuatsh, au 1425, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.