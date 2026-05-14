Pour contrer les « oublis » de payer l’essence, la préautorisation devient obligatoire au Marché Express

Depuis le lundi 11 mai dernier, les automobilistes qui souhaitent faire le plein au Marché Express du boulevard Hamel, à Saint-Félicien, doivent obligatoirement passer par une préautorisation avant de pouvoir utiliser les pompes. La direction du commerce affirme que la mesure découle d’une hausse marquée des départs sans paiement, souvent présentés comme des oublis par les clients concernés.

« Cette décision ne s’est pas prise à la légère. Ça fait longtemps qu’on y pense. Malheureusement, les oublis de paiement pour l’essence deviennent de plus en plus fréquents et nous devons ajuster nos façons de faire », explique Martin Germain, copropriétaire du Marché Express, où l’on exploite également la bannière M Mécanique 360, anciennement Monsieur Muffler.

Selon lui, dans environ 75 % des cas, les situations relèvent davantage de l’inattention que d’un geste volontaire. « Les clients entrent pour acheter des billets de loterie ou quelques produits d’épicerie. Ils se dépêchent parfois et oublient simplement de mentionner qu’ils ont aussi mis de l’essence dans leur véhicule », raconte-t-il.

Le paiement sans contact contribuerait également à ces erreurs. « Souvent, le paiement se fait rapidement sur l’appareil et le client ne vérifie pas le montant affiché. Il croit que la caissière a ajouté l’essence à la facture alors que ce n’est pas le cas. »

Des démarches compliquées

Lorsqu’un client quitte sans paiement, les démarches pour récupérer les sommes dues s’avèrent souvent compliquées, souligne Martin Germain. Les périodes achalandées compliquent notamment le travail des employés qui doivent tenter d’identifier le véhicule ou le client concerné.

« Rarement, les gens reviennent d’eux-mêmes pour payer ce qui n’a pas été facturé. À l’inverse, lorsqu’un client paie deux fois par erreur, il revient très rapidement pour obtenir un remboursement », observe-t-il.

Une pratique déjà répandue

Chez plusieurs détaillants corporatifs, notamment sous la bannière Ultramar, les systèmes de prépaiement figurent déjà parmi les pratiques courantes. Le Marché Express de Saint-Félicien, qui ne fonctionne pas sous une structure corporative, disposait jusqu’à maintenant d’une plus grande latitude.

« Pour les détaillants indépendants comme nous, on nous encourage depuis un certain temps à aller dans cette direction », mentionne le copropriétaire.

Publications sur les réseaux sociaux

Avant l’implantation obligatoire de la préautorisation, le commerce publiait parfois sur les réseaux sociaux des images de véhicules liés à des départs sans paiement. Une pratique qui provoquait régulièrement des réactions négatives.

« Récemment, une personne m’a même menacé de poursuites judiciaires parce que j’avais publié une photo de son véhicule. Je me retrouvais à gérer ce genre de situation en plus du reste », raconte Martin Germain.

Deux façons de procéder

Dorénavant, les clients disposent de deux options pour faire le plein.

La première consiste à autoriser un montant maximal, soit directement à la pompe ou à la caisse. Le système réserve alors temporairement cette somme sans la facturer immédiatement.

« Par exemple, un client peut autoriser 200 $. Si le plein coûte finalement 140 $, seulement 140 $ seront prélevés sur la carte », précise-t-il.

La seconde option permet plutôt de fixer un montant exact, sans possibilité de dépassement.

Selon Martin Germain, ce mode de fonctionnement fait déjà partie du quotidien dans plusieurs stations-service ailleurs au Québec et les consommateurs s’y adaptent généralement rapidement.