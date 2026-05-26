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Rio Tinto ouvre ses portes pour souligner 100 ans dans la région

Le 26 mai 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dans le cadre du 100e anniversaire de ses opérations au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Rio Tinto invite la population à franchir les portes de ses installations cet été.

Dès le début de la saison estivale, les intéressés pourront participer à des visites guidées gratuites permettant d’explorer certains des sites important de Rio Tinto dans la région comme le Complexe Arvida, la centrale Shipshaw ainsi que le Manoir du Saguenay. Ces visites seront offertes les samedis et dimanches, du 13 juin au 16 août.

L’Usine Alma sera également accessible au public du 22 juin au 12 septembre. Les participants à cette visite bénéficieront aussi d’un laissez-passer gratuit valide pour la journée leur donnant accès au musée de L’Odyssée des bâtisseurs. Le parcours inclura aussi un point d’observation de la centrale Isle-Maligne, permettant d’en apprendre davantage sur les infrastructures énergétiques qui soutiennent les opérations régionales.

Au-delà de ces visites, Rio Tinto s’associera à plusieurs événements estivaux pour multiplier les occasions de faire découvrir ses installations. Ainsi, le 25 juillet, dans le cadre des Grandes Veillées de La Baie, des visites guidées en autobus seront proposées pour parcourir les installations portuaires ainsi que l’Usine Grande-Baie.

Par ailleurs, lors de l’événement Arvida fête son patrimoine, qui se tiendra les 5 et 6 septembre dans le stationnement du Complexe Arvida pour cette édition spéciale, des kiosques d’information et des visites en autobus du complexe seront au programme.

Enfin, les visites se poursuivront le 12 septembre à l’occasion de l’anniversaire du centre du Lac Pouce, où des visites en autobus de l’Usine Laterrière seront offertes au public.

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