Une programmation variée pour les journées de la culture à Roberval

Une programmation variée attend les curieux et curieuses durant les journées de la culture de Roberval qui commenceront ce vendredi.

L’auteur Jean-Luc Doumont participera notamment aux nombreuses activités gratuites proposées du 26 au 28 septembre.

L’écrivain bien connu prononcera une conférence le samedi 27 septembre à compter de 10 heures à la bibliothèque temporaire. Durant environ une heure, Jean-Luc Doumont expliquera aux gens présents comment écrire un thriller à succès.

« Je vais leur donner des conseils, leur expliquer comment je choisis mes personnages et les lieux où se passent mes romans. D’où me viennent mes intrigues et mon inspiration. Je vais aussi répondre à leurs questions. »

Jean-Luc Doumont souligne qu’il y a aussi une programmation diversifiée durant les trois jours de l’évènement, dont il est le porte-parole.

Un 5 à 8 multiculturel est notamment prévue le vendredi 26 septembre au Jardin des Ursulines, ainsi qu’une journée portes ouvertes le lendemain à la Société d’histoire Domaine-du-Roy.

Un spectacle mettant en vedette 4 musiciens au piano de rue sera également offert le dimanche suivant à compter de 13 heures à la Place de la mairie.

Tous les détails sur les activités proposées sont disponibles sur le site internet de la Ville de Roberval.