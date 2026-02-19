Maxi prêt à adapter son offre aux besoins de la clientèle

« Nous serions tout à fait ouverts à adapter notre offre pour répondre aux besoins spécifiques de la population de Saint-Félicien. Ça pourrait inclure l'intégration de vêtements Joe Fresh, de petits électroménagers ou d'autres articles de marchandise générale, si c'est ce qui correspond aux attentes de la communauté. »

Tels sont les propos de Patrick Blanchette, vice-président chez Maxi qui précise que le projet de Saint-Félicien, vise à construire un Maxi 4.0, un modèle différent de ceux que l’on retrouve à Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Nouvelle génération de magasin

« Le projet de construire un Maxi à Saint-Félicien nous intéresse toujours beaucoup, et les discussions se poursuivent avec la municipalité et le promoteur immobilier », ajoute le gestionnaire.

« En plus de nos produits de qualité à bas prix et de nos programmes généreux comme PC Optimum et Imbattable (où on égalise les prix de la concurrence), ce concept présente une nouvelle génération de magasin. On parle d'un aménagement plus moderne, des allées plus larges et bien organisées, d’une signalisation claire (parfois numérique), d’un éclairage amélioré, et on place les fruits, légumes et produits frais, en vedette, à l'entrée. L'expérience client est aussi plus fluide, avec plus de caisses libre-service performantes. »

« Nous sommes convaincus que notre approche axée sur la qualité et les bas prix apportera une valeur exceptionnelle aux résidents », conclut-il.