SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 février 2026

Économie

Temps de lecture : 55s

Intégration de la ligne de vêtements Joe Fresh

Maxi prêt à adapter son offre aux besoins de la clientèle

Jean Tremblay
Le 19 février 2026 — Modifié à 06 h 24 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

« Nous serions tout à fait ouverts à adapter notre offre pour répondre aux besoins spécifiques de la population de Saint-Félicien. Ça pourrait inclure l'intégration de vêtements Joe Fresh, de petits électroménagers ou d'autres articles de marchandise générale, si c'est ce qui correspond aux attentes de la communauté. »

Tels sont les propos de Patrick Blanchette, vice-président chez Maxi qui précise que le projet de Saint-Félicien, vise à construire un Maxi 4.0, un modèle différent de ceux que l’on retrouve à Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Nouvelle génération de magasin

« Le projet de construire un Maxi à Saint-Félicien nous intéresse toujours beaucoup, et les discussions se poursuivent avec la municipalité et le promoteur immobilier », ajoute le gestionnaire.

« En plus de nos produits de qualité à bas prix et de nos programmes généreux comme PC Optimum et Imbattable (où on égalise les prix de la concurrence), ce concept présente une nouvelle génération de magasin. On parle d'un aménagement plus moderne, des allées plus larges et bien organisées, d’une signalisation claire (parfois numérique), d’un éclairage amélioré, et on place les fruits, légumes et produits frais, en vedette, à l'entrée. L'expérience client est aussi plus fluide, avec plus de caisses libre-service performantes. »

« Nous sommes convaincus que notre approche axée sur la qualité et les bas prix apportera une valeur exceptionnelle aux résidents », conclut-il.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Maxi prêt à s’établir à Saint-Félicien
Publié à 8h00

Maxi prêt à s’établir à Saint-Félicien

En décembre dernier, Patrick Blanchette, vice-président chez Maxi, a rencontré le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin, pour lui réitérer l’intérêt de la bannière d’implanter un marché d’alimentation Maxi 4.0 à Saint-Félicien. La Ville a son mot à dire dans ce projet, puisque le terrain désiré par le promoteur Oktodev, situé à l’arrière de ...

LIRE LA SUITE

Nouvelle stratégie de défense mise en place par le gouvernement Carney
Publié hier à 10h00

Nouvelle stratégie de défense mise en place par le gouvernement Carney

Préoccupé par le fait de pouvoir prendre ses distances par rapport aux États-Unis en ce qui a trait à l’achat de fournitures militaires, le gouvernement Carney a dévoilé mardi les grandes lignes de ce qu’il appelle sa nouvelle stratégie industrielle de défense.   Le Devoir cite que le gouvernement canadien ne veut plus être « pris en otage » pour ...

LIRE LA SUITE

L’inflation décélère en janvier à 2,3%
Publié le 17 février 2026

L’inflation décélère en janvier à 2,3%

L’inflation a décéléré légèrement en janvier et l’Indice des prix à la consommation (IPC) est passé de 2,4% à 2,3% en rythme annualisé, surtout en raison de la baisse des prix de l’essence, rapporte La Presse mardi.  Le prix des aliments continue d’augmenter plus rapidement que l’IPC. Il a augmenté de 4,8 % en janvier, après une progression de 5 ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES