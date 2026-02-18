SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 18 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 3 s

Pouvoirs prolongés

Québec veut accélérer les projets d’habitation dans les municipalités

Émile Boudreau
Le 18 février 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec souhaite prolonger jusqu’au 21 février 2029 le pouvoir temporaire accordé aux municipalités pour accélérer l’approbation de projets d’habitation. La ministre responsable de l’Habitation, Caroline Proulx, en a fait l’annonce, affirmant que cette mesure exceptionnelle s’est révélée efficace dès sa première année d’application.

Instaurée en février 2024, la mesure permet aux municipalités d’autoriser, par simple résolution, des projets résidentiels de trois logements et plus, même lorsqu’ils dérogent à la réglementation d’urbanisme en vigueur.

Selon les données présentées par Québec, plus de 20 municipalités ont utilisé ce pouvoir pour approuver une quarantaine de projets, totalisant près de 4 000 nouveaux logements. Des résultats que la ministre Proulx juge probants.

« Les résultats parlent d'eux-mêmes; ce pouvoir donne aux municipalités la flexibilité nécessaire pour faire avancer rapidement des projets. Grâce à cette mesure, des milliers de logements ont pu voir le jour plus vite qu'avec les processus habituels. », a-t-elle déclaré.

Alors que l’accès à des logements abordables demeure un défi majeur partout dans la province, la prolongation proposée viserait à offrir aux municipalités une plus grande stabilité réglementaire. Le gouvernement croit qu’un cadre prévisible facilitera la planification et l’exécution de futurs projets résidentiels.

« Dans un contexte où les besoins en matière de logement sont urgents, nous devons maintenir les leviers qui fonctionnent et poursuivre nos efforts pour augmenter l'offre partout au Québec. », a ajouté la ministre.

Québec souhaite ainsi maintenir le rythme de construction nécessaire pour répondre aux besoins croissants, notamment en ce qui concerne les logements sociaux, abordables, communautaires et étudiants.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un sentier mal entretenu en cause dans un décès en motoneige
Publié à 11h00

Un sentier mal entretenu en cause dans un décès en motoneige

La coroner Karianne Asselin conclut que l’inexpérience d’un motoneigiste de 59 ans et l’état inadéquat d’un sentier de motoneige sous la responsabilité du Club Passe-Partout Roberval ont mené à un accident mortel survenu le 26 février 2025 à La Tuque, rapporte Radio-Canada. Selon l’enquête, l’homme avait dû quitter le sentier officiel, devenu ...

LIRE LA SUITE

La Clinique IPS Santé Plus débarque à Saint-Félicien
Publié à 9h00

La Clinique IPS Santé Plus débarque à Saint-Félicien

près Jonquière, la Clinique IPS Santé Plus ouvre un nouveau point de service à Saint-Félicien. Son but reste identique, soit de permettre aux citoyens de la région d’avoir accès à des soins de santé de première ligne.  La clinique privée, qui mise sur l’expertise d’infirmières praticiennes spécialisées, permettra aux patients de consulter pour ...

LIRE LA SUITE

Climat Québec dévoile le Train des Bleuets, un projet structurant pour la région
Publié hier à 18h49

Climat Québec dévoile le Train des Bleuets, un projet structurant pour la région

La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, et le candidat aux élections partielles dans Chicoutimi, Olivier Dion, ont présenté aujourd’hui en conférence de presse le Train des Bleuets, un projet de réseau ferroviaire interurbain visant à améliorer la mobilité, l’économie et le développement régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le Train des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES