Michel Langlois plonge dans l’histoire de Val-Jalbert avec Les tourbillons du destin

Historien et auteur de sept sagas, Michel Langlois revient avec Les tourbillons du destin, un roman historique qui fait revivre le village de Val-Jalbert à travers le parcours de la famille Fortin. Porté par des recherches rigoureuses et des personnages inspirés de faits réels, l’ouvrage mêle récit et mémoire pour replonger le lecteur dans le quotidien d’une communauté bien réelle du début du 20e siècle.

Originaire de Charlevoix, l’historien a découvert la beauté de Val-Jalbert lors d’un voyage entre amis. Ces quelques jours ont suffi à faire naître chez lui une véritable passion pour ce village fantôme, un intérêt qu’il se devait d’explorer pleinement.

« Je suis tombé amoureux de l’endroit et j’aurais aimé, pendant mon séjour, avoir un ouvrage en main me racontant l’histoire de Val-Jalbert. À mon retour, j’ai entrepris les recherches nécessaires afin d’en écrire l’histoire, de 1901 à 1927. »

Dans Les tourbillons du destin, le lecteur fait la rencontre de Thomas Fortin, un jeune père de famille qui prend la route de Val-Jalbert dans l’espoir d’y bâtir une nouvelle vie avec les siens.

Leur quotidien sera rythmé par des amitiés sincères, des épreuves au sein de la famille, ainsi que par des instants de bonheur, qu’ils soient simples ou mémorables.

Roman historique fondé sur des recherches rigoureuses, l’ouvrage entremêle les péripéties de M. Fortin et de sa famille à de nombreux détails sur la vie quotidienne au village et le fonctionnement de la pulperie. Cinq individus ayant réellement vécu à Val-Jalbert y sont également mis en scène.

Les personnages principaux y croisent notamment le fondateur Damase Jalbert, l’homme d’affaires et politicien de Chicoutimi Julien-Édouard-Alfred Dubuc, le propriétaire du magasin général, le curé Tremblay, ainsi que le surintendant général de la Compagnie, Joseph-Adolphe Lapointe.

« Ce qui est raconté à leur sujet, ce sont des faits qui leur sont réellement arrivés. […] Dans mes recherches, je me suis beaucoup servi des témoignages publiés par Mme Claudette Martel dans son livre Les enfants de Val-Jalbert, où près de 200 personnes ayant vécu au village ont été interviewées. J’ai même consulté un ouvrage unique, conservé aux Archives nationales du Québec », précise M. Langlois.

Les tourbillons du destin ont paru le 18 mars dernier et sont maintenant disponibles dans toutes les librairies.