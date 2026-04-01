L’aviation à l’honneur à la bibliothèque de Roberval

La Ville de Roberval invite la population au vernissage de l’exposition portant sur l’histoire de l’aviation du Domaine-du-Roy, réalisée par la Société d’histoire Domaine-du-Roy.

L’événement se tiendra le jeudi 2 avril, à 17 h, à la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque. Pour l’occasion, les visiteurs pourront assister à la présentation de l’exposition, à des conférences ainsi qu’à une démonstration offerte par les cadets de l’Air.

Cette exposition retrace l’évolution de l’aviation dans la MRC du Domaine-du-Roy sous divers thèmes. Des premières installations d’hydravions à la construction des aéroports, en passant par les grandes tragédies aériennes qui ont marqué la région, le public pourra explorer un volet fascinant de notre histoire aéronautique.

Les visiteurs en apprendront également davantage sur la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ainsi que sur les cadets de l’Air, deux organismes bien implantés sur notre territoire et actifs depuis de nombreuses années dans le domaine de l’aviation. Enfin, certains modèles réduits d’avion du Club d’aéromodélisme du Domaine-du-Roy seront aussi présentés.

Des conférenciers invités

Deux conférenciers invités prendront part à l’événement, dont Jean Painchaud, répartiteur à l’aéroport de Roberval. Ce dernier a travaillé pendant trente ans comme répartiteur à l’aéroport de Roberval. Il y assurait notamment la vente de billets, la transmission des informations sur les horaires de vol, l’accueil des passagers ainsi que l’ensemble des services liés aux avions, dont l’avitaillement en carburant.

Richard Cinq-Mars, pilote de brousse sur le Territoire nordique québécois, fait aussi partie des conférenciers invités. Il a oeuvré comme pilote de brousse sur aéronefs Beaver pour différentes entreprises de la région, opérant à partir des bases d’hydravions de Roberval, Saint-Félicien et Chibougamau. Il desservait principalement le territoire nordique, notamment le Labrador, la baie d’Hudson et la baie James.

En prestation

La direction régionale de la SOPFEU de Roberval présentera les distinctions entre les avions-citernes CL-215 et CL-415. Elle abordera également le déploiement des aéronefs, les techniques de largage et d’écopage, ainsi que l’utilisation de l’arrosage héliporté.

Lors de cet événement, les cadets présenteront une brève démonstration d’exercices militaires sous la direction de leur commandant, M. Sébastien Allard. Vous pourrez également admirer quelques objets exposés dans le cadre de l’exposition.

Et puis, le Club d’aéromodélisme présentera également plusieurs modèles réduits d’avions.

Cette exposition se poursuivra jusqu’au 20 juin. L’activité est gratuite.