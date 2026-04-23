Les 9 et 10 mai prochains se tiendra la 20e édition de la Fin de semaine des Arts de Lac-Bouchette, un événement qui devrait attirer entre 300 et 500 visiteurs répartis dans deux salles d’exposition.

« Nous regroupons des artistes et artisans qui exposent tout au long du week-end. Ce rendez-vous peut se concrétiser grâce, notamment, à la collaboration de Ermitage Saint-Antoine, notre principal partenaire avec la municipalité de Lac-Bouchette », explique Danielle Tremblay, présidente de l’événement.

L’une des salles d’exposition prend place à l’Ermitage, tandis que l’autre s’installe au cœur du village. « Les visiteurs parcourent ainsi un circuit entre les deux sites afin de découvrir les kiosques. Des prix de participation seront également remis », précise-t-elle.

L’événement rassemble autant des artistes professionnels que des amateurs. « Nous accueillons tous ceux qui s’intéressent à l’art et souhaitent partager leur passion. Les exposants proviennent du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais aussi d’autres régions du Québec. »

Président d’honneur

Pour souligner cette 20e édition, l’organisation a fait appel à Michaël Girard à titre de président d’honneur. Il prononcera une conférence le samedi dans le cadre d’un souper-conférence. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets à l’avance.

« Nous nous estimons chanceux de l’accueillir. Il représente une véritable image de marque. Auteur-compositeur, comédien et artiste-peintre originaire de Jonquière, il possède plusieurs cordes à son arc », souligne Gina Ménard, fondatrice de l’événement.

Événement gratuit

L’accès aux salles d’exposition demeure gratuit. « La seule contribution demandée concerne le repas du samedi, qui se tiendra au restaurant Le Campanile de l’Ermitage », conclut la présidente.