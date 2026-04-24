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Vendredi, 24 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 4 s

Du 30 avril au 18 octobre 2026

Exposition 13 pleines lunes au Musée ilnu de Mashteuiatsh

Jean Tremblay
Le 24 avril 2026 — Modifié à 15 h 35 min le 22 avril 2026
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le Musée ilnu de Mashteuiatsh présente l’exposition temporaire 13 pleines lunes / Kutulnu ashu nishtu shakassineu tapishkaupishimu, de l’artiste Patricia Langevin, originaire de Mashteuiatsh.

En 2026, il sera possible d’observer 13 pleines lunes au cours d’une même année, le mois de mai offrant une pleine lune le 1er et une seconde le 31. C’est dans ce contexte singulier que l’artiste propose cette exposition, présentée jusqu’au 18 octobre 2026.

L’exposition se compose d’une installation de verre soufflé intégré à des bois de caribous, d’orignaux, de chevreuils, ainsi qu’à du bois flotté. Les visiteurs sont invités à se munir des lampes de poche mises à leur disposition afin d’observer les œuvres sous différents angles.

En jouant avec la lumière, les transparences et les reflets se révèlent peu à peu, laissant émerger des détails insoupçonnés et des formes mouvantes. Cette exploration lumineuse invite à ralentir, à porter un regard attentif sur la matière et à entrer dans un dialogue intime avec l’œuvre, entre nature, fragilité et transformation.

Famille de vitriers

Issue d’une famille de vitriers, Patricia Langevin développe un intérêt marqué pour l’art et la création à partir de 2020. Elle a un véritable coup de foudre pour l’art du verre soufflé dans le cadre de son baccalauréat en arts visuels, discipline dans laquelle elle choisit de se perfectionner.

Son projet de fin d’études remporte d’ailleurs plusieurs prix et distinctions. C’est grâce à l’obtention d’une bourse du Conseil des arts du Canada qu’elle a pu réaliser l’œuvre présentée au musée. L’exposition sera présentée au Musée ilnu de Mashteuiatsh du 30 avril au 18 octobre 2026.

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