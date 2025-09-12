Un nouveau Centre Hi-Fi et Rogers à Saint-Félicien

Patrick Grenier, propriétaire du Centre Hi-Fi et de la bannière Rogers à Dolbeau-Mistassini, ouvrira, au début de novembre prochain, les portes d’un magasin offrant les mêmes produits et services au Carrefour Saint-Félicien.

D’ici l’ouverture du nouveau commerce, l’homme d’affaires prévoit d’investir entre 75 000 $ et 100 000 $ pour les améliorations locatives qui permettront d’installer l’inventaire composé de matériel électronique et informatique, de cellulaires et de jeux vidéo de toutes sortes.

« Au Carrefour Saint-Félicien, j’ai loué le local qui a déjà abrité la Boutique Normand Tanguay. Il est situé en face du Dollarama, à côté du futur local de Consignaction », explique le propriétaire. Rogers cherchait un marchand

C’est après avoir ouvert une boutique Rogers dans le Centre Hi-Fi de Dolbeau-Mistassini, en février dernier, que l’idée de s’installer à Saint-Félicien a germé dans l’esprit de l’entrepreneur.

« Rogers avait ciblé Dolbeau-Mistassini avec ses antennes 5G et n’y avait de marchand attitré. Je désirais vendre du cellulaire et eux cherchait un commerce pour s’afficher. Même chose pour Saint-Félicien qui était dans la mire de Rogers où ils possèdent des antennes 5G dans ce secteur, sans marchand », explique Patrick Grenier qui affirme, entre autres, qu’au Camping Saint-Félicien, seuls les usagers de Rogers peuvent obtenir un signal de qualité.

Il explique également que d’avoir installé seulement un comptoir Rogers dans le mail aurait coûté sensiblement le même montant que louer un local pour opérer un deuxième centre Hi-Fi.

« Je me suis dit, tant qu’à ouvrir un magasin pour la téléphonie cellulaire aussi bien installer un magasin comme celui de Dolbeau-Mistassini. On ajoutera donc, comme offre, la vente et le service, entre autres, d’appareils informatiques, les téléviseurs et les jeux vidéo », conclut-il.