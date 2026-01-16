Le Québec renforce ses liens économiques avec la Floride

Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, a conclu une mission économique en Floride visant à consolider la présence du Québec dans des secteurs stratégiques et à multiplier les occasions d’affaires auprès d’acteurs clés de l’industrie et de responsables politiques américains.

Durant son séjour, le ministre a rencontré plusieurs partenaires économiques des secteurs de l’aérospatiale et de l’industrie portuaire. Ces échanges avaient pour objectif de promouvoir l’expertise québécoise, notamment en matière d’infrastructures, de transports et d’industries créatives.

Christopher Skeete a également procédé à la signature d'un nouveau Protocole d'entente dans le domaine de la résilience climatique et de l'adaptation aux changements climatiques avec le comté de Miami-Dade.

« Les relations du Québec avec la Floride créent des retombées concrètes pour notre économie. Notre gouvernement prend un virage crucial en matière de diversification des marchés pour assurer une économie plus résiliente. Toutefois, il est primordial de renforcer notre présence aux États-Unis, à titre de partenaire stratégique et essentiel. Dans un contexte d'incertitude économique, il est plus qu'important de rester présent là où se prennent les décisions qui touchent directement nos entreprises. », a déclaré le ministre.

La Floride représente le deuxième partenaire commercial de la province dans le Sud-est américain. Au cours des cinq dernières années, la valeur des exportations québécoises vers cet État a grimpé de près de 30 %.