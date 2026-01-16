Les Caisses Desjardins du SLSJ souhaitent mieux soutenir les projets communautaires

Les caisses Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont récemment modifié le mode de distribution de leur Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) afin d’appuyer plus efficacement les projets communautaires locaux.

Rappelons qu’en plus de la ristourne individuelle, Desjardins redistribue également une partie de ses excédents annuels par le biais de FADM, que l’on pourrait définir comme une ristourne communautaire.

Le FADM permet à chaque caisse de soutenir des projets structurants pour leur collectivité, projets souvent portés par des organismes communautaires. Les montants versés dépendent des résultats financiers annuels et sont votés par les caisses suivant différents critères.

Création du Fonds d’aide au développement du milieu régional

L’automne dernier, les douze caisses du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont toutefois décidé de procéder à une refonte de leur FADM. À compter de cette année, bien que chacune des caisses conservera son propre FADM, une partie des fonds sera mutualisée de sorte à mieux répondre aux besoins de la région prise dans son ensemble.

« Les douze caisses se sont mises ensemble pour avoir plus d’impact dans les communautés de la région et ont créé un fonds commun : le Fonds d’aide au développement du milieu régional (FADMR) », indique Jessika Beaupré, représentante des caisses Desjardins du SLSJ.

Cette dernière insiste sur le fait que cela n’empêchera pas les caisses de prioriser des projets plus locaux répondant spécifiquement aux besoins de leur communauté. Toutefois, poursuit-elle, « le FADMR va s’ajouter à ça et donnera un meilleur levier aux douze caisses pour investir davantage dans la région ».

Par ailleurs, la création du FADMR simplifiera le dépôt des demandes lors des appels projets.

« Avant, chacune des caisses recevait, à différents moments de l’année, les projets de différents organismes et décidait de leur accorder des montants selon les critères établis. Et ça, les caisses, elles le faisaient de façon individuelle, alors que maintenant, même si ce sera encore le FADM de chacune des caisses qui va remettre les montants à leurs organismes, les appels de projets vont se faire systématiquement en même temps pour toutes les caisses », explique Serge Lavoie, également représentant des caisses Desjardins du SLSJ.

Pour une plus grande équité

En somme, le FADMR assurera une redistribution plus équitable de la ristourne communautaire en permettant aux caisses possédant moins de membres de financer des projets importants, mais qu’elles n’auraient pas été en mesure de soutenir autrement.

« Parfois, il y a des caisses qui reçoivent des demandes pour des projets qui sont quand même importants et qu’une caisse ne peut pas nécessairement assumer à elle seule », rappelle Karine Côté, directrice Développement, Stratégies d’affaires et Communications pour les caisses Desjardins du SLSJ.

Les organismes peuvent se renseigner auprès de leur caisse pour obtenir plus d’informations sur le fonctionnement du dépôt des demandes.