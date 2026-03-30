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Lundi, 30 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 36s

Tensions au Moyen-Orient

Le prix du baril explose!

Le 30 mars 2026 — Modifié à 07 h 27 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Alors que le conflit qui sévit au Moyen-Orient ne semble pas vouloir arrêter, le prix du baril de pétrole a littéralement explosé hier lors de l’ouverture des marchés boursiers asiatiques.

Le West Texas Intermediate, qui est la référence américaine, a fait une progression de 3,50% pour se statuer à 103,13$ US alors que le Brent de la mer du Nord a gagné près de 3% pour dépasser les 115 dollars US.

Il y a maintenant un mois que la guerre a été déclenchée par une attaque américano-israélienne contre Téhéran, et rien ne semble vouloir ralentir. De leur côté, l’Iran bloque toujours le détroit d’Ormuz où le cinquième du pétrole mondial transite par ce cours d’eau.

Bien que les gouvernements asiatiques multiplient les mesures d’urgence pour tenter de ralentir la flambée des prix, tous ont les yeux tournés vers l’ouverture des marchés boursiers américains, lundi matin.

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