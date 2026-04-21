Postes Canada enregistre la perte la plus importante de son histoire

La situation financière de Postes Canada s’est fortement détériorée en 2025. Fragilisée par une incertitude persistante dans ses relations de travail et contrainte par des cadres réglementaires jugés dépassés, l’entreprise a vu sa capacité de modernisation et de concurrence sérieusement compromise, notamment face aux acteurs privés du secteur de la livraison.

Postes Canada a enregistré, en 2025, la perte avant impôt la plus importante de son histoire évaluée à 1,57 milliard de dollars. Parallèlement, les revenus annuels ont reculé de 315 millions de dollars, une baisse de 4,7 % sur un an.

Selon la société d’État, l’absence de nouvelles conventions collectives avec son principal syndicat, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), a lourdement pesé sur ses activités tout au long de l’année.

Le conflit de travail aurait ébranlé la confiance de ses clients, particulièrement dans le secteur des colis, poussant un bon nombre d’entre eux vers des transporteurs offrant une plus grande stabilité opérationnelle.

Poste Canada indique que cette situation a entraîné une chute marquée de ses volumes de colis. En 2025, ceux-ci ont diminué de 79 millions d’articles, soit une baisse de 32,6 % par rapport à l’année précédente. L’entreprise prévoit que cette perte de clientèle pourrait s’avérer difficile à récupérer.

Début d’une transformation?

Face à cette situation, Postes Canada estime qu’une transformation en profondeur est devenue urgente afin de répondre aux besoins changeants de la population et des entreprises canadiennes et, à terme, de réduire sa dépendance aux fonds publics.

En 2025, l’entreprise a bénéficié d’un financement remboursable du gouvernement fédéral de 1,034 milliard de dollars, destiné à soutenir ses activités jusqu’au 31 mars 2026. Au début de 2026, le gouvernement fédéral a autorisé un financement remboursable supplémentaire pouvant atteindre 1,008 milliard de dollars.

La société d’État affirme désormais vouloir prendre des mesures concrètes pour rétablir sa viabilité financière et moderniser ses services. L’objectif affiché est de s’adapter à l’économie actuelle tout en continuant d’assurer un service postal répondant aux besoins de l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens.