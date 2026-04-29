Un déficit à la baisse, mais peu de réponses aux crises selon le Bloc

Le ministre des Finances du Canada, François‑Philippe Champagne, a présenté mardi la mise à jour économique de mi‑budget, un exercice qualifié de prudent, alors que les déficits demeurent élevés et qu’aucun plan de retour à l’équilibre budgétaire n’a été avancé.

Pour l’année financière en cours, le déficit prévu initialement à 78 milliards de dollars dans le dernier budget est révisé à la baisse pour atteindre 67 milliards. Cette amélioration s’explique par une diminution des dépenses gouvernementales combinée à une augmentation modérée des revenus, selon les chiffres dévoilés par Ottawa.

La mise à jour ne contient toutefois aucune nouvelle mesure budgétaire majeure. Elle confirme néanmoins certaines annonces déjà connues, notamment la bonification du crédit de taxe sur les produits et services (TPS), qui entrera en vigueur le 5 juin prochain, la suspension de la taxe d’accise sur l’essence, ainsi que le crédit à l’achat de véhicules électriques et hybrides.

François‑Philippe Champagne a par ailleurs annoncé l’intention du gouvernement fédéral d’élargir l’aide salariale destinée aux journalistes, afin d’y inclure ceux de la radio et de la télévision. Cette mesure ne sera toutefois pas appliquée immédiatement, puisqu’une période de consultations sera d’abord lancée avant qu’une décision finale ne soit prise.

Déception chez les députés bloquistes

La réaction a été rapide du côté des députés bloquistes de la région. Alexis Brunelle‑Duceppe, député de Lac‑Saint‑Jean, et Mario Simard, député de Jonquière, dénoncent une mise à jour économique qui, selon eux, ne répond ni aux crises provoquées par les tarifs américains, ni à la hausse du coût de la vie, ni aux défis posés par les changements climatiques.

« Cette mise à jour économique aurait dû répondre à la nouvelle méthode de calcul des tarifs américains. Elle aurait dû mieux soutenir les Québécois, notamment face au coût de la vie. Elle aurait dû marquer un retour à la réalité des libéraux face aux changements climatiques, qui existent toujours. », a déclaré Alexis Brunelle‑Duceppe.

Le député se désole également que, malgré la réduction du déficit pour l’année précédente, les perspectives financières demeurent inchangées et les mesures législatives présentées se limitent essentiellement à des annonces faites lors du budget de l’automne dernier.

« Le Bloc Québécois demandait des mesures d’aide, à commencer par une subvention salariale pour éviter une éventuelle vague de mises à pied. Ottawa n’en a même pas tenu compte. Nous demandions également de l’aide financière à l’industrie forestière pour contrer les droits compensateurs et antidumping, qui se trouve elle aussi ignorée. », a fait valoir Mario Simard.

Le député de Jonquière déplore aussi l’absence de progrès concernant une réforme en profondeur de l’assurance‑emploi, qualifiant la position du gouvernement de « fin de non‑recevoir ». Il critique par ailleurs la simple promesse de consultations sur l’élargissement du crédit d’impôt pour la main‑d’œuvre journalistique, alors que le secteur est, selon lui, fragilisé par la concurrence des géants américains du numérique. Il souligne également que la mise à jour n’aborde pas l’enjeu des droits de douane de 25 % imposés sur la valeur totale des produits contenant de l’acier ou de l’aluminium.

Enfin, les députés bloquistes dénoncent l’absence de bonification des pensions de vieillesse pour les personnes âgées de 65 à 74 ans, le manque de remboursement du Québec pour l’accueil des demandeurs d’asile et les chèques de remise carbone payés par les Québécois, ainsi que la poursuite des subventions aux énergies fossiles et la coupe de cinq milliards de dollars dans le financement du transport collectif.