SUIVEZ-NOUS

Lundi, 04 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 50s

Bilan 2025 de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 04 mai 2026 — Modifié à 07 h 57 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean (TSLSJ) a présenté vendredi dernier, à l’occasion de son assemblée générale annuelle, son bilan pour l’année 2025. Marquée par le déploiement d’une nouvelle image de marque, une mobilisation de ses membres et l’amorce d’une transition vers le tourisme régénératif, l’organisation confirme son rôle de leader dans le développement touristique régional en intégrant le slogan « Pour le faire vivre ».

TSLSJ souligne que l’année 2025 a été le théâtre d’un virage stratégique majeur avec le lancement de la signature promotionnelle « Faut le vivre. ». Cette nouvelle identité, ancrée dans l’authenticité et l’immersion, a généré des résultats exceptionnels, soit le rayonnement numérique, avec plus de 10,9 millions d’impressions pour la campagne principale et l’engagement accru, qui a mené à une portée totale dépassant les 2 millions de personnes et une forte adhésion aux contenus valorisant les entreprises membres. De plus, 107 entreprises ont activement participé aux initiatives de mise en marché.

Mentionnons que, malgré un contexte économique en mutation, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean a maintenu un bilan financier équilibré avec un budget annuel de 9,4 M$. L’organisation a intensifié sa présence sur le terrain, réalisant plus de 100 visites en entreprises pour rester au cœur des réalités de ses 529 membres.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Vives critiques du milieu communautaire et des entreprises
Publié le 1 mai 2026

Vives critiques du milieu communautaire et des entreprises

La hausse de 0,50 $ du salaire minimum, désormais fixé à 16,60 $ de l’heure à compter d’aujourd’hui, le 1er mai, suscite de vives réactions au Québec, tant du côté des organismes de lutte contre la pauvreté que des représentants du milieu des affaires. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté dénonce une augmentation jugée nettement ...

LIRE LA SUITE

Les achats en ligne repartent à la hausse au Québec
Publié le 1 mai 2026

Les achats en ligne repartent à la hausse au Québec

Après cinq années de relative stabilité, le commerce en ligne connaît un nouveau souffle au Québec et atteint un sommet historique. C’est ce que révèle la plus récente enquête NETendances, publiée par l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval. Selon l’étude, plus de quatre Québécois sur cinq (82 %) effectuent des ...

LIRE LA SUITE

Saguenay est l’une des villes où le coût de la vie est le moins élevé
Publié le 30 avril 2026

Saguenay est l’une des villes où le coût de la vie est le moins élevé

Même avec l’augmentation du salaire minimum à 16,60 $ l’heure prévue dès le 1er mai 2026, une personne travaillant à temps plein ne pourra toujours pas couvrir ses besoins de base dans plusieurs villes du Québec. C’est ce que démontre la plus récente étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), qui a dévoilé ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES