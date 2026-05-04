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Lundi, 04 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 5 s

Mashteuiatsh

Nomination à la direction générale de la Gouvernance économique

Émile Boudreau
Le 04 mai 2026 — Modifié à 10 h 27 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À la suite d’un processus d’embauche, le conseil d’administration provisoire de la nouvelle Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh annonce la nomination d’Alexandre Gauthier à titre de directeur général de l’organisation.

Pour le chef des Pekuakamiulnuatsh, Jonathan Germain, cette embauche marque une étape importante dans la mise sur pied du nouvel organisme à but non lucratif (OBNL).

« Je suis convaincu qu’Alexandre Gauthier possède les compétences, l’expérience et la vision nécessaires pour relever ce défi et assurer le déploiement de cette nouvelle structure porteuse pour la communauté », a-t-il affirmé.

Alexandre Gauthier œuvre dans le milieu du développement économique de Mashteuiatsh depuis plus de 15 ans. Il a notamment participé à la réalisation des projets de minicentrales hydroélectriques avant de se joindre, en 2016, à Développement Piekuakami Ilnuatsh à titre de directeur du développement des affaires et des communications. Au cours des derniers mois, il collaborait déjà avec le comité provisoire afin de mettre en place le nouveau guichet unique destiné aux entreprises de la communauté.

Dans l’immédiat, le directeur général exercera ses fonctions à partir des locaux de Développement Piekuakami Ilnuatsh, situés au 1425, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh. Selon l’administration de la communauté, d’autres étapes importantes seront franchies au cours des prochaines semaines, dont la nomination des membres du premier conseil d’administration officiel.

Rappelons que la nouvelle Gouvernance économique des Pekuakamiulnuatsh est en déploiement depuis le 1er avril 2026. Elle vise à mieux soutenir les entrepreneurs, les organismes et la vision collective de la Première Nation grâce à la création d’un guichet unique regroupant plusieurs services économiques en un seul point d’accès.

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