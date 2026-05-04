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Deux bénévoles de la région honorés aux prix Hommage bénévolat-Québec

Émile Boudreau
Le 04 mai 2026 — Modifié à 10 h 58 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi que la députée de Roberval, Nancy Guillemette, ont tenu à souligner l’engagement de deux bénévoles de la région lors de la cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, tenue le 21 avril dernier.

Une première distinction a été décernée à Mathys Gagnon, lauréat dans la catégorie Jeune bénévole – Prix Claude-Masson. Âgé de 22 ans, le jeune homme se distingue par un engagement soutenu et diversifié qui s’étend sur plus d’une décennie.

Actif depuis son adolescence, il a notamment accompagné de jeunes athlètes en compétition avec Judo Québec. Il s’est également impliqué lors du Tournoi pee-wee de Jonquière, où il a contribué à la distribution de repas aux bénévoles et à la coordination des transports.

Son implication se poursuit au Centre d’action bénévole Entre-Êtres de Jonquière, où il agit comme accompagnateur en transport et participe aux livraisons d’aide alimentaire. Mathys Gagnon offre aussi son temps comme secouriste bénévole auprès de Premier Secours Saguenay lors de nombreux événements dans la région.

La seconde distinction, dans la catégorie Bénévole, a été remise à Bibiane Courtois, membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Infirmière de formation, elle est reconnue pour avoir su conjuguer sa carrière avec un militantisme soutenu en faveur de la préservation des cultures autochtones.

Présidente de l’organisme Femmes autochtones du Québec de 1983 à 1987, elle a consacré plus de 7 000 heures de bénévolat, jouant notamment un rôle clé dans les réformes de la Loi sur les Indiens adoptées en 1985.

Plus récemment, en se joignant au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2022 comme porte-parole du comité de représentants autochtones, elle est devenue un pont entre le personnel du réseau de la santé et les communautés autochtones, veillant à ce que leurs réalités et leurs enjeux soient pris en compte de façon équitable.

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