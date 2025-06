La Doré investit dans l’avenir avec un nouveau développement domiciliaire

Contenu commandité

La municipalité de La Doré, située à l’extrême ouest du Lac-Saint-Jean, mise sur son potentiel de croissance en lançant un ambitieux projet domiciliaire sur l’avenue des Plaines, dont la livraison est prévue à l’automne 2025. «Actuellement en construction, ce nouveau quartier proposera une diversité d’habitations: 19 terrains pour des maisons unifamiliales, 20 pour des maisons en rangée, et 4 pour des immeubles multilogements, le tout réparti sur une superficie totale de 28 419 m²», souligne M. Martin Bouchard, responsable des travaux publics de La Doré.

Pensé dans une optique de développement harmonieux, le projet comprendra également un espace vert réservé à un parc. Les services essentiels — aqueduc, égouts, électricité, internet et rue asphaltée — seront disponibles dès l’implantation du quartier. Situé à seulement 500 mètres de plusieurs commodités, dont une épicerie, une école et un complexe sportif, ce développement allie accessibilité et qualité de vie.

Parallèlement à ce projet, M. Bouchard rappelle qu’il reste quelques terrains disponibles dans le quartier des Pionniers, situé à moins de 500 mètres du site du Moulin des Pionniers, un lieu enchanteur avec jeux d’eau, parc, sentiers pédestres et la magnifique rivière aux Saumons. Ces terrains de 2 400 m², en vente au prix attractif de 9 500$, bénéficient déjà des services d’aqueduc, d’égout et d’une rue asphaltée. Certains sont déjà construits, et le secteur permet un accès direct aux sentiers de quad et de motoneige.

Avec ses quelque 1 500 habitants, La Doré se distingue par sa volonté constante d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. On y retrouve une gamme complète de services : garderies, école primaire, maison des jeunes, logements pour aînés, terrains de sport, skate parc et sentiers pédestres.

À seulement 19 km de Saint-Félicien et aux portes de la réserve faunique Ashuapmushuan, La Doré est un emplacement de choix pour ceux qui souhaitent concilier tranquillité, nature et vie communautaire. Elle est également reconnue pour ses attraits touristiques, dont le Moulin des Pionniers, la Pourvoirie de La Doré, sans oublier le populaire Festival des Camionneurs, qui attire chaque année des milliers de visiteurs.