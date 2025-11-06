Trier, c'est payant !

Contenu commandité

Jean enroule ses carottes dans un linge humide. Mélanie plonge les tiges de ses fines herbes dans un verre d’eau. Jérémie, quant à lui, cuit ses légumes flétris pour en faire un bouillon. Avec ces quelques gestes simples, ils évitent bien des pertes alimentaires et financières, tout en réduisant leur impact environnemental.

Chaque année au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une famille pourrait économiser en moyenne l’équivalent de 1 300 $ en nourriture rien qu’en évitant le gaspillage.



Connaissez-vous l’histoire de cette banane, au bord de l’agonie, qui a donné vie à de succulents muffins? Et celle du yogourt, sur le point d’expirer, qui a délicieusement rehaussé un smoothie? C’est bon au goût et bon pour le moral. Transformer les restes en une nouvelle recette, mieux conserver ses aliments pour prolonger leur durée de vie, planifier ses repas en faisant une liste avant d’aller à l’épicerie (et en disant non merci aux tentations inutiles!) et congeler ou composter (si la date de péremption est dépassée) constituent d’excellents moyens de limiter son volume de déchets. Qui dit moins de matières au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station dit aussi moins de gaz à effet de serre.

Une mode durable

Ce qui est valable pour votre garde-manger l’est aussi pour votre garde-robe.

Près de 70 % des vêtements qui se trouvent dans les garde-robes voient rarement la lumière du jour.

La prochaine que vous magasinerez, avant de vous laisser tenter par un vêtement, demandez-vous si son jumeau ne se cache pas dans votre garde-robe. Et si vous en avez vraiment besoin, commencez par magasiner en friperie. Vous pourriez ainsi économiser jusqu’à 75 % du prix du neuf.

Les brocantes, tout comme les plateformes en ligne pour la vente de meubles et d’objets usagés, regorgent d’occasions en or et de trouvailles à dénicher. Réutiliser et moins jeter, c’est mieux consommer. Résultat : on épargne pour ensuite récolter le fruit de nos choix durables.

