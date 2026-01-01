Collaboration avec Félix Auger-Alliassime et Yannick Nézet-Séguin

Formée à la peinture à l’huile avant de se tourner vers le numérique, Baku incarne une génération d’artistes qui fusionnent tradition et technologie. Ses œuvres, à la fois épurées et chargées d’émotion, ont déjà traversé les frontières à travers des collaborations avec Félix Auger-Aliassime ou Yannick Nézet-Séguin, et des expositions à grande visibilité dans le cadre de Artcrush.

« L’art n’a plus besoin d’un cadre pour exister. Il trouve sa place là où quelqu’un en a soudainement besoin. Pour le joueur de tennis Félix Auger-Alliassime, j’ai créé une animation de 20 secondes pour le lancement de son logo et pour le chef d’orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin, il m’a demandé, dans son cas, de produire son logo », explique l’artiste.

Un signal fort pour l’avenir de l’art contemporain

Cette campagne mondiale souligne la mission d’Artcrush : rapprocher les artistes et le public à travers un réseau international d’écrans numériques. Cette initiative place l’art au cœur des villes, sur tous les continents.