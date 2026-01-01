L’art numérique de Baku s’affiche sur 10 000 panneaux numériques dans le monde

Après avoir marqué la scène artistique belge durant la dernière saison estivale, l’artiste visuelle Robervaloise Baku de son vrai nom Stéphanie Lamontagne, âgée de 33 ans, entre dans une nouvelle dimension.

L’artiste a passé une partie de sa vie au Lac-Saint-Jean. Aujourd’hui âgée de 33 ans, elle réside à Sherbrooke. « J’ai vécu à Roberval jusqu’à l’âge de 20 ans », explique-t-elle.

De septembre à décembre, ses œuvres ont été diffusées à grande échelle dans une campagne mondiale orchestrée par Artcrush, basée en France et spécialisée dans l’art numérique, en collaboration avec plusieurs partenaires d’affichage internationaux.

Des Pays-Bas à l’Espagne, du Portugal à la Jordanie, de la Finlande à l’Inde, de l’Indonésie à la Roumanie, de l’Italie à l’Afrique du Sud et jusqu’en Angleterre, plus de 10 000 panneaux numériques, dont certains mesurent jusqu’à 9,92 m (longueur) x 2,88 m (hauteur), ont présenté ses portraits hyperréalistes, révélant une vision universelle de la sensibilité humaine.

Art déployé hors des galeries

Son art se déploie hors des galeries « traditionnelles » pour toucher le public. « Ce déploiement planétaire confirme une transformation profonde du rapport entre art et espace public. Loin de remplacer les galeries, cette démarche vise à redéfinir les lieux de rencontre entre l’art et la vie, à faire vibrer la beauté là où elle est la moins attendue. Voir mes œuvres voyager d’un continent à l’autre, s’inscrire dans le quotidien de milliers de passants, c’est bouleversant. L’art devient plus accessible », confie Baku.

Connue pour ses portraits numériques à la fois intimes et puissants, Baku explore le contraste entre l’hyperréalisme et le vide. Ses visages, ses mains, ses corps suspendus dans des fonds blancs créent un silence visuel, un espace de pause dans la frénésie du monde.

Cinq œuvres, cinq regards sur l’humain

Dans le cadre de cette campagne, Baku a exposé cinq œuvres différentes, chacune explorant un aspect singulier de la présence et de la vulnérabilité humaine. Ensemble, elles forment une constellation visuelle qui invite à la contemplation et au questionnement.

À propos de Baku

Baku (@bakuartiste sur les médias sociaux) est une artiste visuelle québécoise qui travaille principalement en peinture numérique. Son univers allie dépouillement formel, hyperréalisme et sensibilité poétique. Ses œuvres, désormais visibles sur les cinq continents, traduisent une même recherche : celle du silence intérieur dans un monde saturé d’images.

Pour en apprendre davantage sur Baku et ses œuvres, rendez-vous sur le site web : bybaku.com.