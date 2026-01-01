Invitée à des expositions prestigieuses

Le travail de Baku et sa présence dans de nombreux pays dans le monde a suscité l’intérêt de plusieurs institutions et commissaires qui l’ont invité à des expositions de prestige.

Elle a été invitée à exposer, du 16 au 19 octobre, à #EXPOS3D, le plus grand événement d’art immersif d’Édimbourg, qui rassemble chaque année les figures montantes de la création numérique.

À New York, ses œuvres ont également été présentées, le 19 octobre, au Canal Street Show, un rendez-vous phare sur la rue la plus emblématique du "street art", où le numérique et l’urbain se rencontrent dans un dialogue avant-gardiste.

Son travail a été exposé, les 30 et 31 décembre 2025, à Chypre dans le cadre d’Apanage Gallery, une plateforme muséale internationale qui diffuse des expositions d’art numérique sur des panneaux d’affichage à grande échelle.

À Miami en décembre

De plus, le 4 décembre dernier, Baku a participé à Miami Art Week dans le cadre de l’exposition Listen To Your HeART, présentée par One Love Art DAO à The Gates Hotel South Beach, une vitrine qui célèbre les artistes visionnaires de la scène numérique mondiale.

« Pour Miami, il y a même eu un bateau équipé d’un écran DEL de 60 pieds de long par 20 pieds de haut », ajoute Baku.