Musée Ilnu de Mashteuiatsh

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

À Mashteuiatsh, au bord du lac Saint-Jean, le Musée Ilnu se distingue par sa mission profonde : protéger, valoriser et transmettre le patrimoine des Pekuakamiulnuatsh. Loin d’être un simple lieu d’exposition, il offre une approche singulière où la culture se vit à travers des échanges authentiques, comme le souligne sa directrice, Isabelle Genest. Ici, chaque visite est une immersion humaine, un dialogue, et chaque rencontre est unique.

La saison s’ouvre avec la nouvelle exposition photographique Nitassinan – Notre territoire de Yann Datessen. Fruit de trois ans de recherches, cette série de portraits et de paysages capte la vitalité et les réalités sociales des communautés autochtones. Chaque cliché, porteur d’un message fort, évoque le lien sacré au territoire et souligne les défis contemporains. L’exposition affirme la résilience ilnue : « Nous sommes encore là. » Une 2e exposition, du même photographe, présente des clichés réalisés lors des Jeux des Premières Nations du Québec et du Labrador (2025) et qui viennent compléter l’expérience. À travers son objectif, il nous offre une série d’images vibrantes qui témoignent de l’énergie, de la fierté et de la diversité des participants.

Dès le 15 janvier 2026, et ce jusqu’au 15 février, le musée accueillera Tressages – Jean-Claude Poitras à la rencontre des Peuples autochtones. Cette collaboration avec KWE! À la rencontre des peuples autochtones et une douzaine d’artistes autochtones a donné naissance à des oeuvres textiles uniques, mariant haute couture et traditions, mémoire, identité et expression contemporaine.

Mais ce qui rend le Musée Ilnu vraiment unique, c’est son âme. « Les gens vont peut-être mentionner que c’est un beau petit musée, mais ce qui fait sa force, ce sont les gens qui sont présents», insiste Isabelle Genest. Chaque guide partage son expérience personnelle, qu’il s’agisse de chasse, pêche, cueillette ou de transmission du savoir à leurs enfants et petits-enfants. Chaque visite devient ainsi une rencontre inédite.

Le musée est un véritable carrefour de transmission intergénérationnelle : il honore les aînés, célèbre les adultes et prépare les jeunes à porter fièrement leur culture. Cette dynamique se prolonge au sentier extérieur, où le territoire devient un espace d’échange vivant, où le dialogue prend une toute autre dimension. Au Musée Ilnu de Mashteuiatsh, la culture n’est pas seulement exposée, elle est partagée, vécue et incarnée, visite après visite.

Retrouvez toutes les activités et les informations concernant les expositions sur la page Facebook et le site web du Musée Ilnu de Mashteuiatsh.

