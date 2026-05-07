Service budgétaire de Saint-Félicien - Prix entrepreneuriat collectif

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Le Service Budgétaire de Saint-Félicien est une entreprise d’économie sociale dont la mission est de promouvoir de saines habitudes de consommation afin de prévenir l’endettement. Par ses services d’éducation populaire et de défense des droits, l’organisme informe, outille et accompagne les citoyens pour les aider à devenir des consommateurs avertis et engagés.

Au coeur de son action se trouve également la Gare du meuble, un comptoir d’articles usagés qui joue un rôle essentiel dans le financement de ses services. En plus de favoriser l’accessibilité à des biens à moindre coût, ce service contribue directement au maintien de ressources professionnelles en intervention et en accompagnement budgétaire. Sa gouvernance est participative et bien structurée, appuyée par un conseil d’administration engagé, des assemblées générales consultatives et une implication active des employés, bénévoles et membres dans l’amélioration continue des services.

Sur le plan de la viabilité, l’organisme se distingue par une évolution majeure récente : le regroupement de tous ses services sous un même toit, facilitant l’accès pour les usagers et renforçant la synergie entre les équipes. Une organisation essentielle, solidement ancrée dans sa mission, qui a un impact direct, concret et durable sur la vie des citoyens.

Service budgétaire de Saint-Félicien

418 679-4646

1250, rue Notre-Dame, Saint-Félicien