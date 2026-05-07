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Miel des Ruisseaux : une entreprise d’ici portée par la passion

Le 07 mai 2026 — Modifié à 16 h 00 min
Par Miel des Ruisseaux

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Au fil des années, Miel des Ruisseaux s’est imposée comme une entreprise bien enracinée dans son milieu. Derrière cette évolution, on retrouve Patrick R. Fortier, un entrepreneur qui a su bâtir, étape par étape, une organisation solide et diversifiée.

C’est en 1997, à la fin de ses études en gestion agricole, que son parcours prend forme. En élaborant son plan d’affaires, il choisit d’intégrer un volet apicole à la ferme familiale. Inspiré par les ruches de son grand-père, auprès de qui il apprend les bases du métier, il lance rapidement ses premières productions. Dès ses débuts, il fait preuve d’initiative en approchant le Métro Dubé d’Alma, à qui il s’engage à fournir du miel à l’année.

Au-delà de la production, Patrick développe un réel intérêt pour la commercialisation et le développement de produits. Sa présence dans de nombreux événements gourmands régionaux contribue à faire connaître Miel des Ruisseaux et à bâtir sa réputation.

En 2003, une collaboration s’établit avec Sauce DG, qui s’approvisionne en miel auprès de l’entreprise. Cette relation d’affaires prendra un nouveau tournant en 2019, lorsque Miel des Ruisseaux en fait l’acquisition. En moins de deux ans, le chiffre d’affaires de Sauce DG double. Puis, en janvier 2022, l’entreprise poursuit sa croissance avec l’achat des vinaigrettes Vio, un autre fleuron régional. Ces acquisitions permettent aujourd’hui d’offrir une gamme de produits variée et complémentaire, regroupée sous une même bannière.

Au cœur de cette réussite, l’implication familiale joue un rôle central. Shirley Tremblay, conjointe de Patrick depuis 33 ans, a longtemps œuvré dans le milieu hospitalier avant de se joindre progressivement à l’entreprise. Depuis 2022, elle s’y consacre à temps plein et agit notamment au niveau des ressources humaines. Elle souligne l’importance de l’équipe, composée d’environ 25 employés, dont l’engagement est essentiel au succès de l’entreprise.
Leurs quatre enfants participent également à différents volets de l’entreprise, renforçant cette dynamique familiale qui caractérise Miel des Ruisseaux.

Située à Alma, l’entreprise accueille le public à l’année dans sa boutique, où l’on retrouve leurs produits, une sélection de produits régionaux, des paniers cadeaux ainsi que du miel en formats économiques de 3, 7 ou 14 kilos. Durant la période estivale, des visites guidées sont également offertes afin de faire découvrir l’univers de l’apiculture.

À la suite d’un incendie survenu il y a deux ans, l’équipe a choisi de regrouper ses activités dans ses installations existantes. Une décision qui permet d’avoir un site fonctionnel, avec un grand stationnement.

Les vinaigrettes Vio sont aujourd’hui distribuées dans la majorité des bannières à travers le Québec, avec des démarches en cours pour intégrer de nouveaux réseaux.

Tournée vers l’avenir, l’entreprise a investi un million de dollars afin d’automatiser une partie de sa production dès cet été. Une étape stratégique qui permettra de soutenir sa croissance et de répondre à la demande.

Miel des Ruisseaux continue ainsi d’évoluer, tout en affirmant sa place dans le paysage agroalimentaire régional.

Miel des Ruisseaux | Sauce DG | Vinaigrettes Vio

2920, Route du Lac Ouest, Alma

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