Un concept de villégiature distinctif

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Situé à quelques pas du ­centre-ville de ­Roberval, ­Camping ­Roberval sur le ­Lac propose un concept haut de gamme, en bordure du lac ­Saint-Jean où l’expérience client dépasse les limites géographiques du camping.

Une vie de plein air sans être éloigné

Des espaces communs sont aménagés en bordure du lac ­Saint-Jean. Une zone détente exclusive comprend des bains thérapeutiques, un sauna boréal, une douche rafraîchissante ainsi qu’une pergola pour une expérience thermale complète et ce, tout en profitant de la vue sur le lac. Un pavillon panoramique, avec sa grande salle couverte permet des rassemblements quotidiens en bordure de l’eau ainsi que la tenue de réceptions dans un environnement convivial et chaleureux.

Sur le site, une plage contemplative privée permet de profiter de la beauté du lac. Voisin immédiat du camping, la plage municipale surveillée est accessible à pied pour les baigneurs. Une baie non-motorisée à moins de 200 mètres sécurise les amateurs de planche à pagaie et de kayak. Les pêcheurs sont servis par l’emplacement privilégié pour la pêche à gué dans les parois rocheuses bordant le camping. Les amateurs de nautisme peuvent entreposer leur embarcation sur leur terrain et accéder gratuitement au débarcadère situé à seulement 750 mètres du site ou profiter de la marina de ­Roberval, classée 5 ancres, parmi les plus belles du ­Québec.

Les adeptes de plein air apprécient aussi la présence de la Véloroute des Bleuets qui borde directement le camping, tout comme la proximité d’un terrain de golf réputé. Les propriétaires sont encouragés à utiliser un vélo électrique afin de circuler facilement vers le centre-ville, les restaurants et bars, le théâtre, le cinéma, les commerces et les différents services à proximité. La présence de l’hôpital général à moins de 5 minutes en sécurise plusieurs.

Fidèle à ses valeurs entrepreneuriales, l’entreprise favorise fortement le développement local. Cette volonté de créer des liens avec le milieu fait partie intégrante du projet. Des activités exclusives et des sorties VIP sont régulièrement organisées à l’extérieur du camping afin de permettre aux propriétaires de découvrir la région et d’être accueillis de façon privilégiée par différents partenaires locaux. Un groupe ­Facebook partage tous les jours l’offre de services des entreprises de la région permettant aux propriétaires d’être à l’affut de toutes les possibilités.

Aujourd’hui, le résultat est impressionnant

Implanté sur un site de plus d’un million de pieds carrés, Camping Roberval sur le Lac offrira, à terme, 178 terrains répartis en plusieurs phases de développement. Les terrains, dont les dimensions varient entre 3 000 et 5 000 pieds carrés, permettent aux propriétaires de bénéficier d’un espace vaste et intime. Certains terrains offrent une vue directe sur le lac, tandis que d’autres permettent d’admirer le lac à partir d’une terrasse aménagée au-dessus de leur pavillon. Les acheteurs deviennent entièrement propriétaire d’un terrain loti et notarié, sans les contraintes de la copropriété.

Les terrains sont disponibles à partir de 55 000 $

Le projet se distingue également par la qualité de ses infrastructures. Les emplacements sont connectés aux réseaux publics de services, soit à l’eau potable et aux égouts municipaux, ce qui leur confère une valeur marchande supérieure. Chaque emplacement dispose notamment d’un branchement électrique de 100 ampères.

Les propriétaires ont aussi la possibilité d’aménager un pavillon de jardin selon leurs propres besoins. Ceux-ci ne sont pas obligatoires, mais il est possible d’utiliser jusqu’à 20 % de la superficie du terrain pour leur construction. Certains y aménagement une simple remise, d’autres y ajoutent une cuisine extérieure couverte, alors que certains se construisent pratiquement une minimaison complète. Chambre à coucher, salle de bain, buanderie, espace salon et cuisinette ainsi que bureau pour le télétravail sont permis. Les matériaux et styles sont uniformisés assurant l’harmonisation et l’homogénéité des installations.

Le camping est accessible, du 1er mai au 31 octobre. Deux animaux sont permis et les propriétaires peuvent également recevoir famille et amis gratuitement.

Camping Roberval sur le Lac est avant tout un projet familial porté par des gens passionnés et profondément attachés à leur territoire. Cette implication familiale se reflète dans chaque détail du développement et dans l’expérience de gestion du site. En misant sur la qualité de vie, l’accessibilité et le sentiment d’appartenance, Camping Roberval sur le Lac s’impose comme un domaine de villégiature unique pour profiter pleinement du Lac-Saint-Jean et du dynamisme de Roberval.

Prenez rendez-vous dès maintenant pour une visite personnalisée au 418 931‑2403.

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean