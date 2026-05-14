Découvrir le savoir-faire d’ici, une rencontre à la fois

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Et si on prenait le temps de découvrir ce qui se cache derrière les produits d’ici ? C’est exactement ce que proposent les économusées : des lieux où l’on entre autant dans un atelier que dans une histoire.

« Un économusée, c’est une entreprise bien vivante, mais qui ouvre ses portes pour faire découvrir son savoir-faire », résume Émilie Gaudreault, présidente du conseil d’administration de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® et copropriétaire des Délices du Lac- Saint-Jean.

Concrètement, on ne visite pas simplement un lieu : on rencontre des artisans, on observe les gestes, on comprend les techniques et surtout, on découvre tout ce qui se cache derrière un produit. « On explique l’origine, l’histoire, la transformation… Ça permet de donner un sens à ce qu’on consomme », ajoute- t-elle.

Pour faire partie du réseau, les entreprises doivent répondre à des critères précis. Il ne s’agit pas seulement de fabriquer un produit, mais de porter un savoir- faire lié au territoire. « On parle de patrimoine culturel immatériel. Par exemple, le bleuet ici, ce n’est pas juste un fruit : c’est une identité, une histoire », illustre- t-elle.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on compte une belle concentration d’économusées. La région en compte actuellement 11, en plus de quelques projets en développement, dont Mikuniss et la Boulangerie Farine. Et ce n’est pas un hasard. « On est des gens attachés à notre territoire et à nos traditions. Il y a une volonté de préserver et de transmettre ce qu’on fait ici », souligne Émilie Gaudreault. Cette richesse se traduit aussi par une forte collaboration entre les entreprises, qui n’hésitent pas à se référer des visiteurs entre elles.

Pour le public, l’expérience est accessible et flexible. Certaines visites se font en une quarantaine de minutes, d’autres peuvent durer plus longtemps. Il est même possible d’en découvrir deux ou trois dans une même journée.

Mais surtout, ces lieux ne s’adressent pas qu’aux touristes. « Les gens de la région sont souvent surpris. Ils pensent connaître, puis finalement ils apprennent plein de choses », raconte- t-elle.

La campagne Veux-tu sortir avec moi ?, c’est une invitation simple : prendre la route, ralentir un peu et aller à la rencontre de ceux et celles qui façonnent le territoire.

Parce qu’au final, derrière chaque produit, il y a une histoire. Et ici, elles méritent d’être découvertes. Pour en profiter pleinement, on peut aussi surveiller les réseaux sociaux des différents économusées ainsi que la page Facebook Artisans à l’oeuvre et le compte Instagram artisansaloeuvre : du contenu destiné spécifiquement aux gens de la région y sera partagé au fil de l’été, notamment pour encourager la découverte de plusieurs économusées.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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