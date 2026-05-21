Le rendez-vous incontournable de l’été à Alma

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Depuis 53 ans, Festirame rassemble plus de 49 000 festivaliers chaque année. Du 3 au 10 juillet, Festirame sera de retour pour faire vibrer Alma et les environs.

Cette année, la programmation frappe fort avec des artistes incontournables et des exclusivités régionales très attendues, notamment Jay Scott et Jean-François Pauzé. Plusieurs autres artistes viendront également enflammer la scène, dont Marjo, Ariane ­Moffatt, Mike ­Demero, David ­Pineau, Loud, Salebarbes et plus encore.

Festirame a à cœur de mettre de l’avant les artistes émergents en leur offrant une vitrine unique en première partie des têtes d’affiche. Une belle occasion pour le public de découvrir les talents de demain.

Festirame, c’est bien plus qu’un festival de musique. C’est aussi un célèbre marathon Proco de chaloupe à rames, une épreuve sportive unique au Canada qui fait partie de l’ADN du festival. Cette impressionnante course de 42 kilomètres pousse les équipes à repousser leurs limites dans une compétition riche en émotions qui attire autant les passionnés de sport que les curieux. L’ambiance sera également au rendez-vous sur la plage de la Dam-en-Terre avec l’incontournable Beach Party, qui saura réveiller les vacanciers. Sans oublier l’arrivée des rameurs : chair de poule et montée d’adrénaline garanties.

Festirame pense aussi aux familles avec les activités familiales présentées par le Centre Alma les 7 et 8 juillet. Entre jeux de percussions, découvertes des bibittes et animations ludiques et loufoques, les enfants ne sauront plus où donner de la tête et les parents ne verront pas le temps passer.

Le 5 juillet, un spectacle de K-pop accompagné des Saja Boys, un véritable phénomène culturel qui traverse aujourd’hui les frontières, sera proposé par Festirame. Une fois le spectacle terminé, la population sera invitée à se joindre au pique-nique MNP, un moment hors du temps sur les plaines vertes, gratuit et accompagné de plusieurs activités et d’une offre alimentaire.

Et parce qu’un grand festival rime aussi avec implication collective, le moitié-moitié Festirame présenté par Planète sera ouvert jusqu’au 12 juillet. Les sommes amassées seront réinvesties dans la chaloupe à rames afin de restaurer les embarcations, développer le sport et soutenir les activités complémentaires gratuites.

Parmi tous les festivals, Festirame reste l’un des plus accessibles : 8 jours, 17 spectacles pour seulement 75 $. Rendre la culture accessible et rassembleuse demeure au cœur de la mission de Festivalma, et Festirame en est la preuve année après année.

Alors, réserve ton été et n’oublie pas de prendre tes billets ou ton passeport sur Festirame.com.

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean