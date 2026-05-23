SUIVEZ-NOUS

Samedi, 23 mai 2026

Extra

Temps de lecture : 1 min 27 s

Parc le Trou de la Fée

Une aventure grandeur nature

Le 23 mai 2026 — Modifié à 16 h 16 min le 22 mai 2026
Par Parc le Trou de la Fée

Contenu commandité

Situé au cœur d’un environnement naturel spectaculaire, le Parc le Trou de la Fée propose une expérience touristique complète où se côtoient aventure, découverte et émerveillement. Que vous soyez amateur de sensations fortes ou curieux de nature et d’histoire, le site offre une diversité d’activités qui valent le détour.

Parmi les nouveautés marquantes, le plancher de verre, inauguré en 2025, invite les visiteurs à sortir de leur zone de confort. Suspendu à 60 mètres au-dessus de la rivière Métabetchouane, cet aménagement audacieux donne l’impression de marcher dans le vide. Accessible via le sentier de la montagne, il permet d’admirer le paysage sous un angle complètement différent. Une expérience à la fois impressionnante et mémorable.

La visite de la caverne demeure toutefois l’activité phare du site. Accompagnés d’un guide, les visiteurs plongent littéralement sous terre pour une exploration d’environ 30 minutes. Le parcours mène à travers trois chambres aux dimensions variées, révélant l’histoire de la formation de la cavité, sa découverte en 1921 ainsi que les légendes qui l’entourent. Avec ses 68 mètres de longueur et une descente atteignant 38 mètres de profondeur, la caverne maintient une température constante de 4,5°C, offrant une pause rafraîchissante lors des journées estivales.

Cette immersion est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur la petite chauve-souris brune (myotis lucifugus), une espèce méconnue mais essentielle. Le site revêt une importance particulière puisqu’il abrite le seul hibernacle naturel protégé pour les chauves-souris au Québec.

Autre moment fort de la visite : le spectacle immersif « ÉCHO, la mémoire des pierres ». Présenté à l’accueil dans une salle taillée directement dans le granit du Bouclier canadien, cet amphithéâtre naturel impressionne par ses dimensions de 7 mètres de hauteur et 16 mètres de diamètre. Grâce à une projection à 360 degrés combinant effets sonores et jeux de lumière, le spectacle retrace les grandes étapes de l’évolution du territoire et de son occupation humaine. Une expérience captivante qui ne laisse personne indifférent.

Ouvert du 1er juin au 18 octobre, le parc propose un forfait complet à 37,50 $, permettant de profiter de l’ensemble des installations. Il est recommandé de prévoir environ quatre heures pour vivre pleinement cette aventure unique au Saguenay–­Lac-Saint-Jean.

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Trois nouvelles expositions à découvrir au Musée de La Pulperie de Chicoutimi
Publié à 13h00

Trois nouvelles expositions à découvrir au Musée de La Pulperie de Chicoutimi

Contenu commandité Au cœur du Musée de La Pulperie de Chicoutimi, la saison touristique 2026 s’annonce riche en découvertes avec trois nouvelles expositions qui sauront captiver les visiteurs de tous âges. Dès le 23 juin, l’exposition permanente « Dubuc – roi de la pulpe » marque un moment important pour l’institution, qui renouvelle ce type ...

LIRE LA SUITE

(Re)découvrez l’histoire et la culture du Lac-Saint-Jean!
Publié hier à 15h00

(Re)découvrez l’histoire et la culture du Lac-Saint-Jean!

Contenu commandité À l’Odyssée des Bâtisseurs, plongez dans l’histoire captivante du Lac-Saint-Jean et explorez la culture vibrante du monde d’ici. Les activités intérieures et extérieures charmeront les visiteurs de tous âges. Dans l’exposition permanente Le monde du Lac, les visiteurs prennent plaisir à découvrir ou à s’amuser des ...

LIRE LA SUITE

Le Grand rassemblement des Premières Nations de Mashteuiatsh fête son 20e anniversaire
Publié hier à 13h00

Le Grand rassemblement des Premières Nations de Mashteuiatsh fête son 20e anniversaire

Contenu commandité Du 3 au 12 juillet prochain, la communauté de Mashteuiatsh vibrera au rythme du 20e anniversaire du Grand rassemblement des Premières Nations. Si l’événement célèbre deux décennies dans sa forme actuelle, il s’inscrit dans une continuité beaucoup plus vaste : celle de millénaires de fierté, de traditions et de transmission ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES