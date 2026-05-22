(Re)découvrez l’histoire et la culture du Lac-Saint-Jean!

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À l’Odyssée des Bâtisseurs, plongez dans l’histoire captivante du Lac-Saint-Jean et explorez la culture vibrante du monde d’ici. Les activités intérieures et extérieures charmeront les visiteurs de tous âges.

Dans l’exposition permanente Le monde du Lac, les visiteurs prennent plaisir à découvrir ou à s’amuser des traditions, des passions et des savoir-faire des Jeannois et Jeannoises, que ce soit les délices du terroir, les légendes ou l’amour de notre lac.

Cet été, vivez une expérience participative et immersive dans l’exposition Ma région, ma mobilité, qui explore la mobilité durable à travers un parcours ludique et interactif. Apprenez à comprendre les défis de la mobilité hors des grands centres urbains et explorez des solutions innovantes pour vos déplacements quotidiens.

Dans le sentier pédestre de 500 mètres, partez ensuite à la recherche des vestiges industriels. Accédez au sommet du château d’eau pour y découvrir une vue imprenable sur la région. À l’intérieur, vivez une expérience immersive 360 degrés.

Les familles apprécieront aussi mettre leurs habiletés au défi dans les jeux d’hébertisme et d’adresse !

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean