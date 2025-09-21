Un incendie détruit une résidence à Val-Jalbert

Un incendie a complètement ravagé une résidence de Val-Jalbert, dimanche en avant-midi.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux vers 10 h. Les deux occupants de la maison ont réussi à sortir à temps et n’ont pas été blessés.

Une enquête a été déclenchée afin de déterminer la cause du sinistre.

Une trentaine de pompiers sont intervenus pour maîtriser le brasier.