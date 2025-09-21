SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 21 septembre 2025

Faits divers

Un incendie détruit une résidence à Val-Jalbert

Janick Émond
Le 21 septembre 2025 — Modifié à 16 h 27 min le 21 septembre 2025
Par Janick Émond - Journaliste

Un incendie a complètement ravagé une résidence de Val-Jalbert, dimanche en avant-midi.
Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux vers 10 h. Les deux occupants de la maison ont réussi à sortir à temps et n’ont pas été blessés.
Une enquête a été déclenchée afin de déterminer la cause du sinistre.
Une trentaine de pompiers sont intervenus pour maîtriser le brasier. 

