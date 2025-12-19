De grosses pointures à chausser pour Sébastien Langlois

Sébastien Langlois prendra le relais de l’animateur-journaliste Louis Arcand dès le lundi 5 janvier. Il occupera le rôle de Morning man de l’émission Debout la Planète, diffusée de 6h à 9h sur les ondes de Planète 99,5. Originaire de Baie-Comeau, il mesure pleinement l’ampleur du défi et troque déjà ses pantoufles pour endosser rapidement les lourdes pointures de son prédécesseur, qui quitte pour la retraite ce vendredi.

D’ici là, il apprivoise progressivement la « grosse machine » d’Information soigneusement montée par Louis Arcand, au fil des années.

« J’ai posé mes valises il y a deux semaines. Depuis, je multiplie les rencontres avec mes collègues et je me familiarise avec le fonctionnement technique de la station », explique-t-il.

En préparation pour le 5 janvier, la direction lui a confié, à quelques reprises, le micro, en fin de journée, de 16h à 18h, pour animer le Retour du Lac. « Les 22 et 23 décembre, je prendrai aussi l’antenne en solo, le matin, pour une première incursion complète dans cette plage horaire. »

Son principal défi : tisser un réseau solide. Il a déjà rencontré le nouveau maire de Roberval et prévoit, d’ici janvier, plusieurs échanges supplémentaires avec des élus. « Je poursuis ma « run de lait » afin, dans un premier temps, me présenter auprès de chacun. »

Une entrevue sans indication du mandat

Il raconte que le mandat de succéder à Louis Arcand ne lui avait pas été précisé lors de son entrevue d’embauche.

« Comme ma fille étudie au Cégep de Chicoutimi depuis l’automne, je cherchais un poste dans la région, idéalement chez Cogeco, un milieu que je connais bien. Peu importe la ville », mentionne-t-il.

À la mi-octobre, la direction lui propose un pilote aux côtés de Caroll Guay, future coanimatrice. « Je ne la connaissais pas et jamais je n’ai imaginé qu’on envisageait de me confier le siège de Louis Arcand. Si on m’avait révélé dès le départ que l’entrevue visait son remplacement, j’aurais probablement « choqué ». »

Parcours professionnel

Originaire de Baie-Comeau, Sébastien Langlois y a grandi jusqu’à 21 ans avant de poursuivre sa vie à Montréal, puis à Québec, où il a animé des événements corporatifs et travaillé comme disc jockey.

« Pendant mon adolescence, je pratiquais l’impro, le théâtre et l’humour. À 27 ans, j’ai repris mes études au Collège Radio Télévision de Québec (CRTQ). Ensuite, une occasion s’est présentée à TV Cogeco maintenant Tout TV où j’ai amorcé un parcours de journaliste-animateur durant cinq ans avant d’effectuer un virage vers la production technique. »

Il a ensuite poursuivi sa carrière à CHLC FM 97,1 pendant près de trois ans. Son arrivée à Roberval, à 48 ans, marque maintenant le début d’un nouveau mandat, au Lac-Saint-Jean.