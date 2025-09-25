SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 26 septembre 2025

Faits divers

Temps de lecture : 46s

Excès de vitesse et arrestation à Chambord

Sara-Léa Bouchard
Le 25 septembre 2025 — Modifié à 17 h 55 min le 25 septembre 2025
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Dans la soirée du 24 septembre dernier, les policiers du poste de la MRC Domaine-du-Roy de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule sur la route 169 dans le secteur de la Côte-des-Sables dans la municipalité de Chambord. Le conducteur, un homme dans la vingtaine et résident de la ville de Trois-Rivières, circulait à une vitesse de 120 km/h dans une zone où la limite est établie à 90 km/h.

Ce dernier s’est vu remettre un constat d’infraction au montant de 230 $ accompagné de 2 points d’inaptitude et s’est vu remettre un deuxième constat d’infraction, car grâce à un test avec l’appareil de détection approuvé, les policiers ont pu détecter que le conducteur avait consommé de l’alcool alors qu’il devait se conformer à une tolérance zéro. 

Finalement, le véhicule dans lequel il prenait place s’est avéré volé en Ontario et a été saisi par les policiers. À l’intérieur, les policiers ont trouvé une somme supérieure à 4500$.

Le conducteur pourrait faire face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants et de recel. Le suspect a été libéré en attente de la suite des procédures.

 

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES