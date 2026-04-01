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Dimanche, 05 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 25s

Roberval

Une agression armée fait un blessé grave au centre de détention

Sara-Léa Bouchard
Le 01 avril 2026 — Modifié à 07 h 35 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La semaine dernière, un détenu a subi des blessures graves au centre de détention de Roberval, lors d’une agression armée. Ce dernier ferait partie du groupe North Savage Gang, qui serait dirigé par All Boivin. 

Selon les informations du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels (SAPSCQ), l’individu en question aurait été tabassé par des codétenus de son propre groupe criminel relié à la guerre des territoires pour le contrôle de la vente de drogues au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le dossier est maintenant entre les mains de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ). 

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