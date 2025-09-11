La pose de l'acrylique retarde la réouverture du terrain de tennis à Saint-Félicien

Les travaux amorcés l’automne dernier sur le seul terrain de tennis à Saint-Félicien, situé sur la rue Lefebvre dans le quartier Ste-Monique, tardent à être exécutés. La pose de l’acrylique, dans des conditions de bonne température, empêche l’entrepreneur de livrer le contrat.

« En effet, le terrain de tennis est fermé depuis l’automne dernier en raison de travaux de réfection. Malheureusement, nous accusons un retard important dans la réalisation de la dernière étape, soit la pose de l’acrylique », explique Léa Bédard-Beaulieu, conseillère en communication et aux relations avec le milieu à la Ville de Saint-Félicien.

« Cette tâche minutieuse doit être réalisée par un entrepreneur spécialisé, et malheureusement nous avons des enjeux à la fois de disponibilité et de météo depuis le début de l’été. Il faut savoir que cette étape nécessite des conditions météorologiques bien précises, soit trois à quatre ouvrables consécutifs de beau temps pour obtenir une surface impeccable et sans fissures. »

Dame nature ne collabore pas

« Malheureusement, comme vous le savez, les derniers mois ont été particulièrement pluvieux. Cette situation s’est fait sentir à travers le Québec, ce qui a chamboulé le calendrier de l’entrepreneur spécialisé chargé de réaliser ces travaux, compliquant davantage la situation. »

On attend donc des conditions idéales pour finaliser cette dernière étape. « C’est une priorité pour nous d’effectuer les travaux dans les règles de l’art pour assurer la qualité et la durabilité de la surface. Nous espérons que Dame nature sera de notre côté prochainement pour pouvoir remédier à la situation. Nous vous tiendrons au courant dès que nous serons en mesure de réaliser les travaux. Merci de votre patience! »

Corriger la situation

La conseillère en communication termine en ajoutant : « Nous sommes sincèrement désolés de cette situation. Nous comprenons la déception des joueurs de tennis alors que le terrain aura été fermé pour la majeure partie de la saison. Nous faisons tout en notre pouvoir pour corriger rapidement la situation, tout en nous assurant que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art pour garantir la qualité et la durabilité de la surface. »