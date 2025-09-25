Mikisiw Awashish ramène le hockey universitaire dans sa communauté 

À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l’Université McGill et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s’affronteront lors d’un match de hockey amical le 30 septembre à Mashteuiatsh.

L’initiative vient de Mikisiw Awashish, joueur des Redbirds de McGill et originaire de la communauté.

« L’idée de ce match-là remonte à ma première année ici à McGill. Pour le 30 septembre, on avait seulement un ruban orange sur nos bâtons et des lacets orange. Je trouvais que ça méritait plus d’amour, qu’on pouvait faire mieux que ça », explique-t-il.

Le projet a évolué au fil des ans, malgré plusieurs péripéties qui ont repoussé la tenue de ce match de quelques années.

« Au départ, je voulais amener des gens de Mashteuiatsh à McGill pour assister à notre match. Finalement, on a décidé d’aller jouer directement à Mashteuiatsh. Après plusieurs péripéties, ça va se réaliser cette année », se réjouit-il.

Redonner aux jeunes

Pour Mikisiw, l’événement est avant tout une façon de donner en retour à sa communauté.

« Mon but premier avec ça, c’est de redonner aux plus jeunes. Moi, plus jeune, j’avais Francis Verreault-Paul comme idole, et je veux inspirer d’autres jeunes de la même façon. En voyant ce que Francis faisait, ça m’a fait réaliser que c’est possible d’aller loin à travers le sport. »

L’étudiant-athlète souhaite aussi mettre de l’avant un message de persévérance.

« Le sport m’a permis de pousser mes études loin. C’est important de comprendre qu’il faut lier les études au sport. Peu de gens réussissent à gagner leur vie uniquement avec ça. Les diplômes ouvrent des portes. »

Au-delà du hockey, l’initiative porte également une dimension de réconciliation.

« D’aller jouer un match universitaire à Mashteuiatsh, devant les gens de ma communauté, avec deux équipes composées de joueurs qui ne sont pas autochtones, c’est un beau geste. C’est une occasion de rencontre et d’ouverture. »

Activités

En marge du match, une programmation d’activités sera proposée par la communauté, incluant des rencontres et des célébrations. McGill et l’UQTR arriveront la veille pour aller à la rencontre des habitants.

Mikisiw se dit reconnaissant du soutien reçu pour mener son idée à terme.

« Je trouve ça tellement gratifiant de pouvoir venir jouer un match comme ça chez moi. Je suis tellement reconnaissant de l’appui que j’ai eu dès le départ à McGill. Ça témoigne de l’ouverture qui s’installe envers la culture autochtone. »

Le joueur invite la population à assister à l’événement.