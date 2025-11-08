Une belle relève au Club de patinage de vitesse de Saint-Félicien 

Le Club de patinage de vitesse de Saint-Félicien amorce la nouvelle saison avec enthousiasme et un vent de renouveau. L’organisation connaît une hausse d’inscriptions et peut compter sur une relève prometteuse, tant du côté des jeunes patineurs que de ses bénévoles.

« Le club se porte vraiment bien », affirme la présidente Marjorie St-Gelais, visiblement fière de la vitalité retrouvée de son organisation.

L’école de patin, offerte en collaboration avec le club de patinage artistique, accueille cette année 15 jeunes du côté du patin de vitesse.

La présidente se réjouit particulièrement de la progression du Groupe B, qui regroupe les patineurs régionaux âgés de 5 à 9 ans. «

Nous avons 15 jeunes dans ce groupe, c’est une belle augmentation. On a une relève qu’on n’avait pas vue depuis longtemps, c’est très encourageant pour l’avenir », dit-elle.

Selon elle, plusieurs facteurs expliquent cette hausse d’intérêt.

« C’est souvent par vague, le sport, mais la fermeture de la piscine pendant deux ans a peut-être amené des jeunes nageurs vers nous. »

Du côté du Groupe C, qui regroupe les patineurs de niveau provincial, interrégional et régional, le club compte un patineur provincial, trois interrégionaux et quatre régionaux, un noyau solide qui permet au club de rayonner dans la région.

Un encadrement solide et passionné

Le succès du club repose aussi sur un encadrement stable et passionné.

« On est vraiment choyés du côté des entraîneurs. Louis Lepage est avec nous depuis 1999. Il est entouré d’un beau groupe et on reçoit un excellent soutien des parents, plusieurs viennent même aider sur la glace. »

Certains parents songent d’ailleurs à suivre des formations d’entraîneur. La présidente en profite pour rendre hommage à Louis Lepage.

« Les succès du club reposent beaucoup sur lui. Il a instauré une belle culture qui perdure dans le temps et à travers les générations. Nos jeunes sont chanceux d’avoir un entraîneur comme lui. »

Une pause dans les compétitions locales

Pour la première fois en 15 ans, Saint-Félicien n’accueillera pas de compétition régionale cet hiver. Une décision dictée par la rotation des épreuves dans le circuit régional.

« C’est vraiment circonstanciel. Baie-Comeau fait partie de notre circuit, et cette année, c’est à leur tour d’accueillir. En plus, Chicoutimi, qui n’en tient normalement pas, en aura une cette année à cause des Jeux du Québec. »

Le retour d’une compétition à Saint-Félicien est toutefois prévu pour l’an prochain.

« Ce n’est pas dramatique, mais c’est sûr que ça a un impact. Souvent, les compétitions locales sont un bon incitatif pour les jeunes. On s’attend donc à ce qu’un peu moins de patineurs participent aux compétitions cette année. »