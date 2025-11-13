Une saison prometteuse pour les clubs de curling de Saint-Félicien et de Roberval 

La saison de curling est bien lancée au Lac-Saint-Jean, et les clubs de Saint-Félicien et de Roberval n’y font pas exception. Partout, l’ambiance est à la fois à la stabilité et au renouveau, alors que les membres reprennent le balai avec enthousiasme.

À Saint-Félicien, le président du club, Christian Savard, se réjouit de constater que la communauté des curleurs demeure solide.

« On se maintient au niveau du membership, on tourne autour des 90 membres en ce début de saison, explique-t-il. On aimerait beaucoup réussir durant la saison à monter ça à 100 membres, je pense qu’on est capable. »

Pour y arriver, le club mise sur des stratégies d’ouverture et d’initiation. L’une des plus efficaces, ce sont les tournois membres/non-membres.

« Chaque membre doit venir accompagner d’une personne qui n’est pas membre. C’est une façon qui fonctionne bien pour recruter des joueurs, en les faisant jouer avec plein de gens, dans un tournoi, gratuitement », souligne M. Savard.

Le club a aussi introduit des formations pour joueurs débutants, une nouveauté qui suscite déjà un bon engouement.

« La semaine passée, sept personnes y ont participé, c’est excellent », se réjouit le président.

Autre changement marquant : la qualité des glaces. Neuf membres du club ont suivi l’an dernier une formation pour devenir techniciens de glace.

« Maintenant, juste avant de jouer, ils préparent les glaces. On est rendu avec des glaces beaucoup plus rapides et super belles. Ça a vraiment augmenté le plaisir de jeu », dit-il avec fierté.

Roberval

Du côté de Roberval, le président Jean-Guy Tardif parle lui aussi d’un excellent départ de saison.

« On a commencé au début octobre, et le club va bien. Le membership est pas mal pareil à l’an dernier », indique-t-il.

Environ 135 membres fréquentent actuellement le club, une légère hausse par rapport à l’an dernier.

« On est content de se maintenir comme ça, et c’est encourageant aussi, puisqu’on a une belle relève », ajoute M. Tardif.

Il se réjouit de voir une clientèle diversifiée, tant au niveau des âges que des horaires.

« On a une ligue deux soirs par semaine pour les jeunes et les travailleurs, et elle fonctionne à plein régime, tout comme les ligues de jour fréquentées par les retraités. »

Le calendrier hivernal s’annonce animé à Roberval, avec trois grands événements à venir, le tournoi régional des retraités à la fin novembre, un cashpill en février et un tournoi country en mars. À cela s’ajoutent plusieurs petites activités internes qui contribuent à la vitalité du club.

Et comme à Saint-Félicien, l’implication bénévole reste au cœur du succès.

« On a encore une belle équipe de passionnés. Cinq bénévoles sont techniciens de glace, et ils font beaucoup d’efforts pour que ça fonctionne bien et qu’on ait de belles surfaces de jeu », conclut M. Tardif.