Le premier décompte lancé !

C'est jeudi matin qu'avait lieu la 34e édition de la Grande Guignolée des médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, la collecte de rue vient de se terminer au profit des sept soupes populaires de la région, avec un montant s'élevant à 137 869 $ à 11h00.

Plusieurs bénévoles médias étaient présents dans les rues de la région afin d'amasser les dons des automobilistes. Le décompte final devrait se faire vers 16h30, en fin d'après-midi jeudi.

Rappelons que la 33e édition s'était conclue avec un total de 284 000 $ amassés en dons, soit une légère baisse par rapport à 2023, où 293 000 $ avaient été récoltés. La somme de 150 000 $ avait alors été recueillie à Saguenay. Au Lac-Saint-Jean, c’est un montant de 38 000 $ qui avait été amassé à Alma, de 44 000 $ à Dolbeau-Mistassini et de 19 000 $ à Saint-Félicien.

Tous les profits iront aux sept soupes populaires de la région, soient La Soupière de La Baie, La Soupe populaire de Chicoutimi, La Soupière de Jonquière, La Soupière de Kénogami, La Marmite Fumante d'Alma, La Soupe populaire de Chez Nous (Dolbeau-Mistassini) et La Soupe populaire Ô Petit Bonheur de Saint-Félicien. Toutes les denrées non périssables recueillies chez les précieux Amis de la guignolée des médias sont amassés par Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean et redistribuées aux organismes locaux.

Par ailleurs, il est toujours possible de faire des dons en ligne et ce, jusqu'au 31 décembre prochain, en consultant le site laguignoleeslsj.com, en textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $ et en denrées non périssables ou en argent en se rendant dans les supermarchés Maxi et Provigo ou chez les concessionnaires Nissan de la région.