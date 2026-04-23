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Coupe Québec Espoirs

Le Club de natation de Saint-Félicien décroche la bannière du club par excellence

Jean Tremblay
Le 23 avril 2026 — Modifié à 15 h 28 min le 22 avril 2026
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le Club de natation de Saint-Félicien s’est illustré lors de la Coupe Québec Espoirs présentée à Saint-Georges-de-Beauce en mettant la main sur la bannière du club par excellence, une première dans l’histoire de l’organisation.

Pour déterminer le club gagnant, le classement est établi en fonction du total de points accumulés durant la compétition, divisé par le nombre de nageurs présents. Avec seulement six athlètes en lice, le club de Saint-Félicien a su se démarquer grâce à l’efficacité de ses performances.

Cette réussite a une signification particulière pour le club, qui a dû composer avec plusieurs défis au cours de la dernière année et demie, notamment la perte de sa piscine et les déplacements fréquents entre Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini.

« C’est une très belle fierté pour nous de remporter cette bannière-là. La dernière année et demie n’a pas été facile. Ça nous prouve qu’on n’a pas tout fait ça pour rien et que nos efforts sont récompensés », souligne l’entraineuse du club, Stéphanie Labelle.

Un honneur mérité

Au fil de la compétition, les nageurs ont démontré une progression constante, culminant lors de la dernière journée.

« On n’a pas été en première position toute la fin de semaine. On a mis des efforts pour s’améliorer et on y est arrivé. Lors du relais mixte, on savait qu’on avait des chances et ça a stimulé les troupes. C’est un beau travail d’équipe, tout le monde a contribué au pointage. »

Records

Sur le plan individuel, les performances ont également été au rendez-vous. Tous les nageurs ont amélioré au moins deux de leurs épreuves.

Mégane Dessureault a abaissé cinq de ses temps, tandis qu’Émile Fortin a amélioré deux de ses performances en plus de décrocher deux médailles de bronze. Victoria Fortin s’est particulièrement illustrée avec six améliorations, une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze, en plus d’établir six records du club. Xavier Fortin a également amélioré six de ses temps, alors que Zachary Launière a récolté trois médailles d’or, une d’argent et trois de bronze. De son côté, Aly-Sun Pagé a amélioré neuf de ses temps et remporté une médaille de bronze.

Vers la fin de la saison

Le club poursuivra sa saison lors du championnat régional, prévu lors de la première fin de semaine de mai, où une vingtaine de nageurs sont attendus.

Par ailleurs, l’organisation devra composer avec certaines contraintes logistiques. En raison d’un horaire chargé à la piscine de Saint-Félicien, le traditionnel nage-o-don ne pourra être tenu cette année.

« C’est normalement un événement important pour nous afin d’aller chercher du financement. Pour se rattraper, on lancera un moitié-moitié prochainement », conclut Stéphanie Labelle. Les détails du moitié-moitié seront partagés prochainement sur la page Facebook du club.

 

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