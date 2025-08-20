Inauguration de la clinique Concentraction de Roberval

Ouverte depuis mars 2024, on a procédé la semaine dernière à l’inauguration officielle de la clinique Concentraction située à l’Hôpital de Roberval. Une clinique qui permet d’accueillir des jeunes présentant des symptômes ou un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.

Actuellement, 97 jeunes sont inscrits à la clinique et ont obtenu un service et quatre autres jeunes sont en attente.

Services offerts

L’équipe de travail de Concentraction est composée d’une infirmière, de deux travailleurs sociaux et d’une agente administrative.

Parmi les services offerts dans cette clinique, mentionnons l’évaluation du fonctionnement social de l’enfant et de sa famille, le soutien de la famille par des rencontres et des outils d’accompagnement et d’orientation, le traitement du TDA/H sur le plan médical, notamment par l’intégration et l’ajustement de la médication en continu de même qu’à l’aide de stratégies d’intervention qui pourraient être nécessaires conjointement à la médication.

S’ajoute le suivi de la médication auprès de l’enfant et de sa famille afin de déterminer si cette dernière est adaptée et apporte les effets souhaités. Il est ici question de l’enseignement des bonnes habitudes de vie pour limiter les effets secondaires de la médication et le soutien auprès du milieu scolaire de l’enfant.

Des statistiques qui parlent

En 2023-2024, on a recensé 4 180 diagnostics de TDA/H chez les personnes de 1 à 24 ans au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La prévalence a significativement augmenté depuis l’année 2003-2004 alors que 1 120 diagnostics de TDA/H avaient alors été dénombrés. Les personnes diagnostiquées sont ainsi quatre fois plus nombreuses en 2023-2024, comparativement au début des années 2000.

Mentionnons également que la prévalence est 1,5 fois plus élevée chez les garçons par rapport aux filles.

Subvention annuelle

Présent lors de l’inauguration officielle, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, a annoncé que Québec versera 300 000 $ par année, de façon récurrente, pour maintenir les services de la clinique Concentraction de Roberval.

« Un des grands besoins de nos jeunes et de leur famille, ce sont les jeunes qui ont un diagnostic de TDA/H. Nous vivons deux principaux problèmes, soit la tendance à la surmédication lorsqu’ils sont très jeunes et l’enjeu de bien les aider. Un bon traitement, ça change leur vie [aux jeunes]. C’est exactement ce que fait, ici à Roberval, l’équipe de la Dr Jessica Ricard. On veut déployer des cliniques similaires ailleurs au Québec », a-t-il affirmé.

« Je me réjouis aujourd’hui de la création de cette nouvelle clinique qui offre des services bénéfiques et porteurs aux jeunes de notre communauté et à leur famille. Cette clinique offre un grand nombre de services adaptés qui tiennent compte de l’importance du parcours de vie et de l’accompagnement de ceux-ci », a commenté à son tour la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Était également sur place lors de l’inauguration l’humoriste Philippe Laprise, président et fondateur de la Fondation Philippe Laprise dont l’objectif est de sensibiliser, mobiliser et passer à l’action pour assurer un meilleur avenir aux personnes vivant avec le TDA/H.