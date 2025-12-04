Lancement d’une structure mutualisée réunissant quatre partenaires du milieu communautaire

La structure mutualisée La Boussole du Lac a été présentée à la population, à l’occasion d’un lancement qui a eu lieu il y a quelques jours. Elle vise à diriger la clientèle vers l’un des quatre organismes en santé mentale qui répondra le mieux à ses besoins spécifiques en facilitant l’accès aux services et en réduisant les démarches et la recherche d’information.

« L’un de nos objectifs vise à maximiser nos impacts en travaillant ensemble plutôt que de manière isolée, tout en évitant les duplications de services », explique Laurie Gaudreault qui agit comme coordonnatrice de La Boussole en santé mentale du Lac à raison de 50% de son temps et l’autre 50% comme soutien à la direction de La Maison du Cheminement, poste qu’elle occupait déjà.

« Le fait de se mutualiser ensemble va nous permettre de pouvoir partager des outils et nos ressources en commun. Auparavant, ça se faisait, mais de façon moins formelle. »

S’ajoute, pour voir au bon fonctionnement de La Boussole du Lac un comité de coordination clinique composé d’un représentant par organismes. Ensemble, ils discutent de ce qui pourrait se faire, de meilleure façon, pour aider davantage les personnes qui cognent à la porte.

Quatre organismes

La structure mutualisée réunit les services offerts, partout sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roy, par quatre organismes communautaires qui ont pignon sur rue à Roberval. Chacun soutient, dans ses actions, une vocation différente des autres, mais tous œuvrent en santé mentale.

« Ça fait depuis 2006 qu’on regardait comment interagir. Toutefois, chaque organisme désirait conserver son identité. Finalement, en 2022, le mot « mutualisation » a été suggéré comme solution qui fut retenue. »

Le Centre de santé mentale le Bouscueil a pour mission d’offrir des services de soutien aux personnes qui traversent une situation de vie difficile, telle qu’un deuil, une séparation, un épuisement professionnel ou qui doivent vivre avec un diagnostic.

La Maison du Cheminement a pour mission la réadaptation et la réinsertion sociale de personnes présentant des problèmes de santé mentale en leur offrant une gamme de services spécialisés visant à permettre de recouvrer leur autonomie.

Le Centre Nelligan a pour mission de soutenir et d’outiller les proches de personnes ayant des enjeux de santé mentale avec ou sans diagnostic. Par sa gamme de services, il vise l’actualisation du potentiel des familles et de l’entourage.

Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean a pour mission d’outiller et de sensibiliser la population aux saines habitudes de vie en santé mentale. Notre vision consiste à venir en aide aux personnes et collectivités pour qu’ils puissent avoir les capacités et les ressources nécessaires pour maintenir et améliorer leur santé mentale.

Pour en savoir davantage

Pour en savoir davantage sur La Boussole du Lac, rendez-vous sur laboussoledulac.ca ou sur la page Facebook ou Instagram de l’organisme.