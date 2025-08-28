La marina de Roberval accueillera une scène flottante le 31 août prochain

Le 31 août, la Marina de Roberval se métamorphosera pour proposer le concert Roberval Phare sur le lac. Pour la première fois, le voilier Mère Térésa prendra la forme d’une scène flottante et accueillera trois formations musicales exceptionnelles: Le Quatuor de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Amarre et basse ainsi que Parker Special Blend.

L’événement, gratuit pour tous, débutera à 14h sur le bassin sud de la marina.

Les trois formations se partageront six heures de musique, dans un décor unique. Le Quatuor Saguenay de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean invitera les spectateurs à écouter L’élégance et la puissance de la musique classique sur les flots Amarre & Basse présentera Histoires de marins et chants traditionnels du Québec et de Bretagne avec Olivier Garot. Finalement, Parker Special Blend sera sur la scène flottante pour Le blues du Lac-Saint-Jean avec Mark Parker, Francis Larouche, Serge Lavoie et Jonathan Beaumont.

Une scène flottante inédite

« Pour la première fois, le voilier Le Mère Térésa se transformera en scène flottante. Illuminé de la poupe à la proue, ses voiles repliées et ses haubans scintilleront jusqu’en tête de mât. Pour l’occasion, ce voilier deviendra un symbole de rencontre et de création artistique, à l’image des grands festivals maritimes internationaux », peut-on lire dans un communiqué de presse émis conjointement par Production Falcopa et la Ville de Roberval.

Un événement gratuit et accessible à tous

Que ce soit sur les quais, les terrasses, le gazon ou même sur une embarcation, toute la population aura l’occasion de profiter gratuitement des spectacles proposés.

« Roberval, Phare sur le Lac, incarne la vision de Roberval d’une culture ouverte, inclusive et fièrement enracinée dans son territoire. »

Politique culturelle de Roberval

« Ancré dans les quatre principes directeurs de la politique culturelle municipale, l’événement met en valeur le patrimoine, favorise l’accessibilité, soutient la création artistique locale et renforce le sentiment de fierté régionale. À cette occasion, la Ville de Roberval présentera aux participants sa toute nouvelle programmation des spectacles 2025-2026 », ajoute-t-on.

« Nous reconnaissons l’importance d’encourager et de soutenir nos artistes et artisans qui font rayonner notre ville localement et bien au-delà de nos limites territoriales », a commenté le maire de Roberval, Serge Bergeron.