Un début d’année relativement stable pour le Cégep de Saint-Félicien

Le Cégep de Saint-Félicien enregistre une légère augmentation de son nombre d’étudiants pour la rentrée scolaire 2025.

Une hausse de 35 inscriptions a été constatée par rapport aux deux dernières années, pour un total de 983 étudiants.

Parmi ceux-ci, 30 % proviennent de l’extérieur du Canada, contre 33 % en 2024, ce qui représente une légère baisse. Actuellement, la directrice des études, Isabelle Frigon, indique que 28 étudiants internationaux sont toujours en attente d’une réponse du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) concernant leur permis d’études. Ils sont donc dans l’impossibilité d’être présents au Lac-Saint-Jean pour effectuer la rentrée à l’unisson avec tous les autres. « Veut, veut pas, ça affecte quand même nos programmes d’études, particulièrement en Techniques de tourisme, où nous avons présentement 12 étudiants qui attendent toujours leur lettre pour pouvoir débuter leurs études à Saint-Félicien et obtenir leur permis. Si ces étudiants pouvaient recevoir leur lettre de confirmation leur permettant de venir au Québec, la donne serait différente », explique-t-elle.

Les délais de traitement de l’IRCC, qui étaient d’environ trois semaines au départ, atteignent désormais plus de dix semaines, ce qui cause les plus grands défis à l’établissement.

« Nous, comme plusieurs autres cégeps du Québec, sommes dans la même situation. C’est pourquoi nous rencontrons nos homologues politiques et travaillons avec nos députés provinciaux et fédéraux pour tenter de débloquer la situation », ajoute la directrice générale, Sylvie Prescott.

La direction et le personnel du Cégep affirment mettre beaucoup d’énergie à bien intégrer les nouveaux étudiants, qu’ils proviennent du secondaire ou de l’international, et espèrent un retour à une situation stable.

D’un autre côté, le programme le plus fréquenté demeure la technique unique au Québec des Techniques du milieu naturel, avec ses quatre voies de sortie, qui compte présentement 207 inscrits.

Plusieurs autres programmes d’études ont également été actualisés, notamment Techniques de santé animale, Sciences de la nature, Sciences humaines ainsi que Techniques d’administration et de gestion, afin d’offrir aux étudiants de nouveaux cours adaptés aux besoins du marché du travail.

Sylvie Prescott souligne aussi la qualité et les nouveautés que le département des arts apporte à l’établissement. « Nous avons aussi plusieurs forces dans les domaines des arts et du théâtre. Nous avons récemment contribué au lancement d’un festival d’animation appelé Anim sur le Lac, qui a eu lieu pour la première fois il y a deux semaines. Ce fut une grande réussite qui apporte de la diversité, et c’est certain que ce sera à refaire. »

Anim sur le Lac a été fondé par Boran Richard, enseignant en cinéma au Cégep de Saint-Félicien, et Rosalie Guay, diplômée du programme Arts, lettres et communication et finissante en cinéma au baccalauréat interdisciplinaire en arts de l’UQAC.